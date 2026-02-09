Οι υπεύθυνοι βαρδιών είχαν ενημερωθεί για την έντονη οσμή στον χώρο του εργοστασίου, εργαζόμενοι ισχυρίζονται πως είχαν αντιληφθεί τη μυρωδιά μήνες πριν η ισχυρή έκρηξη αφήσει πίσω 5 εργάτριες νεκρές.

Την έντονη οσμή που υπήρχε στο εργοστάσιο της Βιολάντα, τουλάχιστον από τον Οκτώβριο, επιβεβαιώνουν με τις καταθέσεις τους όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι του εργοστασίου της «Βιολάντα» - ενισχύοντας τις καταγγελίες των συγγενών των θυμάτων.

Την ίδια στιγμή, οι έρευνες φαίνεται πως λαμβάνουν νέα τροπή, ενώ δείγματα από τους κακοσυντηρημένους και οξειδωμένους σωλήνες που μετέφεραν το προπάνιο έχουν μεταφερθεί στο Γενικό Χημείο του Κράτους για ανάλυση.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, περισσότεροι από 25 εργαζόμενοι φέρεται να επιβεβαιώνουν την ύπαρξη έντονης οσμής στους χώρους του εργοστασίου, ενώ πλέον υπάρχουν ενδείξεις πως είχαν ξεκινήσει εργασίες με το εργοστάσιο όμως να παραμένει σε λειτουργία.

Πιο συγκεκριμένα, ρεπορτάζ του ΑΝΤ1 σημειώνει πως οι Αρχές διερευνούν πλέον το σενάριο οι ιθύνοντες να έψαχναν τους λόγους της διαρροής, χωρίς να διακόψουν όμως τη γραμμή παραγωγής.

Τι κατέθεσαν οι εργαζόμενοι

«Δουλεύω στο εργοστάσιο στη γραμμή παραγωγής. Είχα αντιληφθεί μια οσμή στον χώρο της τουαλέτας. Μύριζε τους τελευταίους δύο μήνες. Οι υπεύθυνοι των βαρδιών το γνώριζαν και μας είχαν πει ότι θα το μετέφεραν», ανέφερε ένας από τους εργαζομένους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, εργαζόμενοι είχαν ενημερώσει τους προϊσταμένους τους, ωστόσο κανείς δεν γνώριζε με βεβαιότητα αν πραγματοποιήθηκε έλεγχος για πιθανή διαρροή προπανίου.

Μια ακόμη εργαζόμενη ανέφερε ότι είχε αντιληφθεί οσμή στον χώρο της τουαλέτας: «Ήταν σαν υγρασία όχι σαν αποχέτευση. Οι συνάδερφοι μου είπαν ότι ενημέρωσαν τους υπεύθυνους».

Άλλοι εργαζόμενοι κατέθεσαν ότι η δυσοσμία υπήρχε ήδη από τον Οκτώβριο, ενώ κάποιοι υποστήριξαν ότι την αντιλήφθηκαν λίγες ημέρες πριν από τη φονική έκρηξη. «Απασχολούμαι στο χώρο παραγωγής και δεν είχα διαπιστώσει κάποια δυσάρεστη οσμή. Μόνο στο χώρο της τουαλέτας υπήρχε μυρωδιά σαν γκάζι, άλλες φορές πιο έντονη, άλλες φορές λιγότερο έντονη», ανέφερε εργαζόμενη.

«Μύριζε. Το συζητήσαμε μεταξύ μας. Κάποιοι το είπαν και σε ανωτέρους μας. Ειδικά τις τελευταίες ημέρες η μυρωδιά ήταν πολύ έντονη», δήλωσε άλλος εργαζόμενος.

Παραμένει σφραγισμένο το εργοστάσιο

Σημειώνεται πως δύο εβδομάδες μετά το πολύνεκρο δυστύχημα, το εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα παραμένει σφραγισμένο, υπό τον φόβο νέας ανάφλεξης, ενώ οι εργαζόμενοι εξακολουθούν να βρίσκονται σε κατάσταση σοκ.

Εργαζόμενη στις πρωινές βάρδιες δήλωσε ότι επρόκειτο να πάει στη δουλειά της το πρωί της Δευτέρας και δεν έχει ακόμη συνειδητοποιήσει τι συνέβη. Με βάση τις μαρτυρίες και τα ευρήματα, τα στελέχη της ΔΑΕΕ φαίνεται να έχουν καταλήξει τόσο στη διαδρομή που ακολούθησε το προπάνιο από τους υπόγειους σωλήνες στο υπόγειο της επιχείρησης όσο και στα αίτια της έκρηξης, που κόστισε τη ζωή σε πέντε γυναίκες.

Υπενθυμίζεται ότι στο παράνομο υπόγειο του εργοστασίου δεν υπήρχε ανιχνευτής αερίου, ενώ τα σχέδια που είχαν υποβληθεί στην Περιφέρεια και την Πυροσβεστική τον Σεπτέμβριο του 2025 φέρεται να περιλάμβαναν τοπογραφικά διαγράμματα του 2011.