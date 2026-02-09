Το νέο όνομα του κόμματος και οι δυο αντιπρόεδροι.

Κριτική στον Στέφανο Κασσελάκη άσκησε στο Συνέδριο του κόμματος -και- η βουλευτής Γιώτα Πούλου, από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του στο παρελθόν.

Επίκεντρο της κριτικής ότι κάνει εισηγήσεις χωρίς να έχει προηγηθεί προετοιμασία.

Δεν είναι λίγοι αυτοί που το θεωρούν ως προάγγελο αποχώρησής της από το κόμμα «Δημοκράτες- Προοδευτικό Κέντρο», όπως θα λέγεται στο εξής το κόμμα «Κίνημα Δημοκρατίας», αφού το Σαββατοκύριακο άλλαξε το όνομά του.

Το «Δημοκράτες- Προοδευτικό Κέντρο» επανεξέλεξε δυο αντιπροέδρους, τη Θεοδώρα Τζάκρη και τη Μυρτώ Κοροβέση.

Αν πάντως φύγει και η Πούλου θα ισχύει η φράση «ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα».

Τ.Τε.