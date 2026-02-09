Το παιδί δεν είχε σφυγμό και εμφάνιζε σοβαρή υποθερμία.

Σοκ έχει προκαλέσει το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στην πλατεία Δαβάκη στην Καλλιθέα, όταν ένα 2χρονο κοριτσάκι εντοπίστηκε αναίσθητο μέσα σε συντριβάνι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περαστικοί αντιλήφθηκαν την παρουσία του παιδιού στο νερό και ειδοποίησαν άμεσα αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση. Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο προκειμένου να δώσουν τις πρώτες βοήθειες.

Το παιδί δεν είχε σφυγμό και εμφάνιζε σοβαρή υποθερμία, γεγονός που κατέστησε την κατάστασή του εξαιρετικά κρίσιμη. Άμεσα μεταφέρθηκε με περιπολικό στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου στήθηκε μεγάλη επιχείρηση για να το επαναφέρουν στην ζωή.

Οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό προχώρησαν σε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) για περίπου 40 λεπτά. Τελικά, το παιδί κατάφερε να επανέλθει.

Αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου και παρακολουθείται στενά, ενώ η κατάσταση της υγείας του παραμένει κρίσιμη.

Την ίδια ώρα, ο 26χρονος πατέρας του παιδιού, αλβανικής καταγωγής, έχει προσαχθεί από τις αρχές και εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό.

