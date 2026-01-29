Το βρέφος είχε γεννηθεί πριν από 3 ημέρες.

Θλίψη έχει προκαλέσει ο θάνατος βρέφους –μόλις 7 ημερών– που κατέληξε τα ξημερώματα της Τετάρτης. Το βρέφος μεταφέρθηκε νωρίτερα χωρίς τις αισθήσεις του από την περιοχή της Καλλιθέας στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πατέρας και η θεία του παιδιού το μετέφεραν αρχικά σε κτηνιατρείο επί της λεωφόρου Συγγρού, καθώς βρισκόταν σε κοντινή απόσταση, ενώ διαπιστώθηκε εκεί ότι το κοριτσάκι δεν είχε σφυγμό. Αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που το μετέφερε στο «Αγία Σοφία», όπου οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες για περίπου 40 λεπτά να το επαναφέρουν, δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα.

Το βρέφος αναμένεται να υποβληθεί σε νεκροψία – νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου, ενώ έχουν ήδη ληφθεί καταθέσεις από τους γονείς σχετικά με τις συνθήκες κατά τις οποίες το παιδί έχασε τον σφυγμό του. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν εντοπιστεί σημάδια τραυματισμού ή κακοποίησης στο σώμα του, ενώ φέρεται να αντιμετώπιζε σοβαρά καρδιολογικά προβλήματα.

Οι γονείς, αλλοδαποί σύμφωνα με πληροφορίες, δήλωσαν ότι πανικοβλήθηκαν όταν διαπίστωσαν ότι το βρέφος είχε χάσει τις αισθήσεις του και προσπάθησαν να το μεταφέρουν στο πλησιέστερο σημείο για άμεση ιατρική βοήθεια, μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο.