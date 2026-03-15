Δήλωση της Νέας Αριστεράς για τους κινδύνους των ναυτεργατών στις εμπόλεμες ζώνες.

Η Νέα Αριστερά, σε ανακοίνωσή της, αναφέρει- με αφορμή το χτύπημα σε πλοίο ελληνικών συμφερόντων στη Μαύρη Θάλασσα:

«Το νέο χτύπημα σε πλοίο ελληνικών συμφερόντων στη Μαύρη Θάλασσα, κοντά στο λιμάνι του Νοβοροσίσκ, επιβεβαιώνει με τον πιο τραγικό τρόπο ότι οι ναυτεργάτες μετατρέπονται σε "αναλώσιμο υλικό" στον βωμό των γεωπολιτικών ανταγωνισμών και της εφοπλιστικής κερδοφορίας.

Η επίθεση στο ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο αναδεικνύει την απύθμενη υποκρισία της Δύσης. Ενώ επιβάλλονται κυρώσεις και καλλιεργείται ένα πολεμικό κλίμα "αξιών", η πραγματικότητα πίσω από τις κλειστές πόρτες είναι διαφορετική: το κυνήγι του κέρδους δεν γνωρίζει σημαία ούτε ηθική.

Είναι προκλητικό να βλέπουμε πλοία ελληνικών συμφερόντων να χρησιμοποιούνται ως "γέφυρες" για τη μεταφορά καυσίμων που εξυπηρετούν τα συμφέροντα πολυεθνικών κολοσσών όπως η Chevron. Η αμερικανική εταιρεία, εκμεταλλευόμενη τις εξαιρέσεις στους αγωγούς, συνεχίζει να διακινεί τεράστιες ποσότητες ενέργειας μέσω εμπόλεμων ζωνών.

Η Δύση από τη μία πλευρά εξοπλίζει την Ουκρανία και από την άλλη επιτρέπει σε εταιρείες να χρησιμοποιούν τη Μαύρη Θάλασσα και τα Στενά του Ορμούζ προκειμένου να εξασφαλίσουν το κέρδος τους, αδιαφορώντας αν οι ναυτικοί γίνονται στόχοι πυραύλων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Επίσης την ώρα που η ένταση, στα Στενά του Ορμούζ, απειλεί τη διεθνή ναυσιπλοΐα, οι Έλληνες εφοπλιστές, με την ανοχή της κυβέρνησης, συνεχίζουν να στέλνουν πληρώματα σε εμπόλεμες ζώνες υψηλού κινδύνου. Είναι απαράδεκτο και εγκληματικό να υποχρεώνονται οι ναυτικοί να υπογράφουν τα λεγόμενα "θανατόχαρτα"- δηλώσεις οικειοθελούς αποδοχής του κινδύνου- προκειμένου να διασφαλιστούν τα κέρδη από τη μεταφορά καυσίμων και εμπορευμάτων, όπως το ρωσικό πετρέλαιο και το κοζάκικο αργό.

Ως Νέα Αριστερά εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στους 24 ναυτικούς και τις οικογένειές τους και ζητάμε άμεσες και σαφείς εξηγήσεις από την κυβέρνηση για το χτύπημα στη Μαύρη Θάλασσα: έχει ενημερωθεί επισήμως για τις συνθήκες του χτυπήματος; Υπάρχει επικοινωνία με τις ουκρανικές αρχές;

Η κυβέρνηση οφείλει να κινηθεί άμεσα σε διπλωματικό επίπεδο να διασφαλίσει την πλήρη διερεύνηση του περιστατικού και να ενημερώσει υπεύθυνα την ελληνική κοινωνία για το τι πραγματικά συνέβη».