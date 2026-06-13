Αυτά είναι τα σημερινά θέματα που «έπεσαν» στους υποψηφίους των ΕΠΑΛ - Πού θα δείτε τις απαντήσεις.

Προτελευταία ημέρα των Πανελληνίων 2026 για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ σήμερα, Σάββατο 13 Ιουνίου με χιλιάδες μαθητές να διαγωνίζονται σε μαθήματα ειδικότητας που αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για τη διαμόρφωση της τελικής τους βαθμολογίας και των μορίων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Λίγο μετά τις 10:00 το πρωί ανακοινώθηκαν τα θέματα στα οποία εξετάζονται σήμερα οι υποψήφιοι στα μαθήματα Τεχνολογία Υλικών, Οικοδομική, Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ (ΜΕΚ ΙΙ) και Ψηφιακά Συστήματα. Αμέσως μετά την ανάρτησή τους από το Υπουργείο Παιδείας θα ακολουθήσουν οι πρώτες εκτιμήσεις για τον βαθμό δυσκολίας, καθώς και οι ενδεικτικές απαντήσεις και ο σχολιασμός από εκπαιδευτικούς και επιστημονικές ομάδες.

Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα σε Τεχνολογία Υλικών, Οικοδομική, ΜΕΚ ΙΙ και Ψηφιακά Συστήματα

Δείτε τα σημερινά θέματα που «έπεσαν» σε Τεχνολογία Υλικών, Οικοδομική, ΜΕΚ ΙΙ και Ψηφιακά Συστήματα πατώντας ΕΔΩ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ II (ΜΕΚ ΙΙ)

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Η σημερινή εξέταση αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για τους μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων, οι οποίοι βρίσκονται πλέον στην τελική ευθεία πριν από την ολοκλήρωση της φετινής εξεταστικής διαδικασίας. Τα μαθήματα ειδικότητας έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, καθώς συνδέονται άμεσα με τον τομέα σπουδών που έχουν επιλέξει και επηρεάζουν σημαντικά τη διαμόρφωση των τελικών μορίων.

Οι εξετάσεις των μαθημάτων ειδικότητας θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, όταν οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα μαθήματα Στοιχεία Ψύξης – Κλιματισμού, Κινητήρες Αεροσκαφών και Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων. Με την ολοκλήρωση των συγκεκριμένων εξετάσεων θα κλείσει ο κύκλος των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων για τα ΕΠΑΛ.

Από εκεί και πέρα θα ξεκινήσει η διαδικασία βαθμολόγησης των γραπτών, η επεξεργασία των αποτελεσμάτων και η προετοιμασία για την ανακοίνωση των βαθμολογιών. Σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής σχεδιασμό του υπουργείου Παιδείας, οι βαθμολογίες αναμένεται να ανακοινωθούν προς το τέλος Ιουνίου, με πιθανότερες ημερομηνίες την 25η ή την 26η Ιουνίου. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, οι υποψήφιοι θα κληθούν να υπολογίσουν τα μόριά τους και να προχωρήσουν στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου, μια διαδικασία που θεωρείται εξίσου κρίσιμη με τις ίδιες τις εξετάσεις. Η σωστή ιεράρχηση των σχολών και η προσεκτική αξιολόγηση των επιλογών αποτελούν βασικά στοιχεία για την τελική επιτυχία.

Σκυτάλη στα Ειδικά Μαθήματα

Παράλληλα, από τις 16 Ιουνίου ξεκινούν οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εισαγωγή σε συγκεκριμένες σχολές και τμήματα. Η αρχή θα γίνει με το μάθημα των Αγγλικών, ενώ θα ακολουθήσουν το Ελεύθερο και το Γραμμικό Σχέδιο, οι ξένες γλώσσες, καθώς και τα μουσικά μαθήματα. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις 25 Ιουνίου με την εξέταση στα Ισπανικά. Την ίδια περίοδο θα διεξαχθούν και οι υγειονομικές εξετάσεις και πρακτικές δοκιμασίες για τους υποψηφίους των ΤΕΦΑΑ, από τις 15 έως και τις 26 Ιουνίου, ώστε να ολοκληρωθεί το σύνολο των απαιτούμενων διαδικασιών για την εισαγωγή στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Το επόμενο μεγάλο ορόσημο για τους υποψηφίους θα είναι η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα τέλη Ιουλίου. Μέχρι τότε, μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί θα παρακολουθούν με ενδιαφέρον την πορεία της βαθμολόγησης και τις πρώτες εκτιμήσεις για τη διαμόρφωση των βάσεων ανά επιστημονικό πεδίο και σχολή. Για την ώρα, το ενδιαφέρον στρέφεται στα σημερινά θέματα των μαθημάτων ειδικότητας και στις επιδόσεις των υποψηφίων, καθώς κάθε βαθμός μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός στη μάχη για μία θέση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.