Αποτελέσματα Πανελληνίων 2026: Πότε ανακοινώνονται – Ανοιξε η πλατφόρμα για τα SMS, η διαδικασία βήμα βήμα.

Άνοιξε η πλατφόρμα για την αποστολή των αποτελεσμάτων των Πανελληνίων 2026 μέσω SMS, δίνοντας τη δυνατότητα στους υποψηφίους να ενημερωθούν άμεσα για τις βαθμολογίες τους αλλά και για τη σχολή επιτυχίας τους μετά την ανακοίνωση των Βάσεων.

Οι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ μπορούν να εισέλθουν στην πλατφόρμα smsresults.minedu.gov.gr και να δηλώσουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου έως και τις 23 Ιουνίου.

Για την είσοδο απαιτούνται:

Ο οκταψήφιος κωδικός υποψηφίου.

Το αρχικό γράμμα από επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο και μητρώνυμο (με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες).

Ο αριθμός κινητού τηλεφώνου.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την επιβεβαίωση του κινητού μέσω μοναδικού κωδικού OTP που αποστέλλεται με μήνυμα.

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Στο πρώτο SMS οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τις βαθμολογίες τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, καθώς και για τυχόν ειδικά ή μουσικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες. Σε δεύτερο χρόνο θα λάβουν νέο μήνυμα με τη σχολή ή το τμήμα εισαγωγής τους μετά την ανακοίνωση των Βάσεων.

Παράλληλα, τα αποτελέσματα θα είναι διαθέσιμα και μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας results.it.minedu.gov.gr, ενώ θα αναρτηθούν και στα Λύκεια με βάση τον κωδικό υποψηφίου, χωρίς την αναγραφή προσωπικών στοιχείων.

Αποτελέσματα Πανελληνίων 2026 και Βάσεις Εισαγωγής: Το χρονοδιάγραμμα ανακοίνωσης

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Dnews πιθανότερη ημερομηνία ανακοίνωσης των βαθμολογιών είναι η 26η Ιουνίου. Η ανακοίνωση αφορά την πρώτη φάση των αποτελεσμάτων, ενώ σε δεύτερο χρόνο θα δημοσιευτούν οι βαθμολογίες για τα Ειδικά και Μουσικά Μαθήματα, καθώς και τα αποτελέσματα των πρακτικών δοκιμασιών για τα ΤΕΦΑΑ. Αμέσως μετά την έκδοση των βαθμών, θα ανοίξει η διαδικασία για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές Ιουλίου. Οι βάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ εκτιμάται ότι θα ανακοινωθούν προς το τέλος Ιουλίου ή στις αρχές Αυγούστου, ολοκληρώνοντας τον κύκλο των Πανελληνίων. Ως επικρατέστερες ημερομηνίες για την ανακοίνωση των Βάσεων 2026 θεωρούνται η Πέμπτη 30 και η Παρασκευή 31 Ιουλίου χωρίς να αποκλείεται και το σενάριο της 29ης Ιουλίου.