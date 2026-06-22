Σήμερα η εξέταση στο ειδικό μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία», όσα πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι - Πότε θα βγουν τα αποτελέσματα των Πανελληνίων 2026.

Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι Πανελλήνιες 2026, καθώς οι υποψήφιοι ολοκληρώνουν την εξεταστική διαδικασία με τα Μουσικά και τα υπόλοιπα Ειδικά Μαθήματα. Σήμερα, Δευτέρα 22 Ιουνίου, διεξάγεται η εξέταση στο μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία», το οποίο αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εισαγωγή σε πανεπιστημιακά τμήματα μουσικών σπουδών.

Το συγκεκριμένο μάθημα είναι απαραίτητο για τους υποψηφίους που διεκδικούν θέση στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Ιονίου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθώς και στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Οι υποψήφιοι καλούνται να βρίσκονται στους χώρους εξέτασης τουλάχιστον μισή ώρα πριν από την έναρξη της διαδικασίας, δηλαδή έως τις 08:00 το πρωί, καθώς η εξέταση ξεκινά στις 08:30.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης αξιολογείται το επίπεδο μουσικής εκτέλεσης και ερμηνείας των υποψηφίων στο όργανο ή στη φωνή που έχουν επιλέξει. Η διαδικασία αποτελεί ένα από τα πλέον απαιτητικά ειδικά μαθήματα, καθώς συνδυάζει τεχνική κατάρτιση, μουσική αντίληψη και καλλιτεχνική έκφραση. Η διάρκεια της εξέτασης για κάθε υποψήφιο κυμαίνεται από τέσσερα έως έξι λεπτά, κατά τη διάρκεια των οποίων καλείται να παρουσιάσει το πρόγραμμα που έχει προετοιμάσει σύμφωνα με τις προβλεπόμενες οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας. Με την ολοκλήρωση και των τελευταίων ειδικών μαθημάτων, η αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση των βαθμολογιών και των βάσεων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση έχει πλέον ξεκινήσει.

Πανελλήνιες 2026: Πού θα δείτε τα σημερινά θέματα στη «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία»

Δείτε πρώτοι τα σημερινά θέματα της εξέτασης στη «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία». Η ανακοίνωση των θεμάτων στα οποία κλήθηκαν να εξεταστούν οι υποψήφιοι θα γίνει μετά τις 10:00 από την σελίδα του Υπουργείου Παιδείας ΕΔΩ.

Πανελλήνιες 2026: Πώς θα γίνει η εξέταση στο μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία»

Στο πλαίσιο της εξέτασης αξιολογείται το επίπεδο οργανοχρησίας των υποψηφίων (ως μουσικό όργανο εννοείται και η φωνητική τέχνη). Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει την εξέταση συγκεκριμένων έργων από τρία (3) καθορισμένα είδη μουσικής: α) Κλασική, Δυτικοευρωπαϊκή μουσική, β) Τζαζ και Δημοφιλής μουσική, γ) Λαϊκή - Παραδοσιακή μουσική και Βυζαντινή Ψαλτική. Οι υποψήφιοι/ες θα επιλέξουν, από το είδος μουσικής που επιθυμούν, το μουσικό όργανο στο οποίο θα εξεταστούν (ως μουσικό όργανο εννοείται και η φωνητική τέχνη). Για κάθε μουσικό όργανο/φωνή του κάθε είδους μουσικής προβλέπεται συγκεκριμένο ρεπερτόριο έργων, το οποίο είναι χωρισμένο σε τρεις (3) ομάδες, οι οποίες καλύπτουν διαφορετικά υφολογικά/ιστορικά χαρακτηριστικά του ρεπερτορίου του κάθε οργάνου/φωνής. Από το ρεπερτόριο που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο μουσικό όργανο/φωνή, οι υποψήφιοι/ες θα επιλέξουν ένα έργο από κάθε μία από τις τρεις ομάδες έργων του εν λόγω ρεπερτορίου και θα προετοιμάσουν την ερμηνεία τους για τρία (3) έργα συνολικά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-djepkoxboky9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τέλος χρόνου για την εξέταση των Ειδικών Μαθημάτων - Πότε το τελευταίο μάθημα

Μετά την εξέταση στο μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία», οι υποψήφιοι συνεχίζουν με τα μαθήματα των ξένων γλωσσών, τα οποία και κλείνουν τον κύκλο των Ειδικών Μαθημάτων.

Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής:

• 23 Ιουνίου: Γαλλικά

• 24 Ιουνίου: Ιταλικά

• 25 Ιουνίου: Ισπανικά

Το μάθημα των Ισπανικών, στις 25 Ιουνίου, αποτελεί και το τελευταίο Ειδικό Μάθημα των φετινών Πανελληνίων, σηματοδοτώντας το τέλος της εξεταστικής περιόδου για χιλιάδες υποψηφίους. Με την ολοκλήρωση των εξετάσεων, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην ανακοίνωση των βαθμολογιών καθώς και στη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου που θα καθορίσει την εισαγωγή των υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Αποτελέσματα Πανελληνίων 2026: Στις 25 Ιουνίου η ανακοίνωση των βαθμολογιών για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Την ερχόμενη Πέμπτη, 25 Ιουνίου, αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Προσανατολισμού των φετινών Πανελληνίων. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, οι βαθμολογίες θα αναρτηθούν στην επίσημη ηλεκτρονική πλατφόρμα results.it.minedu.gov.gr, όπου οι υποψήφιοι θα μπορούν να δουν αναλυτικά τις επιδόσεις τους ανά πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα. .

Πώς θα δουν οι υποψήφιοι τα αποτελέσματά τους

Η είσοδος στην πλατφόρμα θα γίνεται με τον 8ψήφιο κωδικό κάθε υποψηφίου, καθώς και με τα αρχικά των προσωπικών του στοιχείων (επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο και μητρώνυμο) με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες. Παράλληλα, όσοι υποψήφιοι έχουν δηλώσει τον αριθμό κινητού τηλεφώνου τους στην πλατφόρμα smsresults.minedu.gov.gr θα λάβουν αυτόματα SMS με τις βαθμολογίες τους, αμέσως μετά την επίσημη ανάρτηση. Παραδοσιακά, οι βαθμολογίες θα αναρτηθούν και στις σχολικές μονάδες, μέσω καταστάσεων με τους κωδικούς των υποψηφίων και τις αντίστοιχες βαθμολογίες, χωρίς αναφορά σε προσωπικά στοιχεία, για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η αναζήτηση θα γίνεται αποκλειστικά μέσω του οκταψήφιου κωδικού του υποψηφίου.

Τι ακολουθεί μετά τις βαθμολογίες

Μετά τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων, οι υποψήφιοι θα μπορούν να προχωρήσουν στον υπολογισμό των μορίων τους και στη συνέχεια στη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου, που θα καθορίσει την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι βαθμολογίες των Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο χρόνο, το αργότερο έως τις αρχές Ιουλίου.

Online υπολογισμός μορίων

Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων, το Υπουργείο Παιδείας έχει δημιουργήσει ειδική πλατφόρμα στο markcalc.it.minedu.gov.gr, όπου οι μαθητές μπορούν δωρεάν να υπολογίσουν τα μόριά τους βάσει των επιδόσεών τους στα εξεταζόμενα μαθήματα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djeokpjp9ihd?integrationId=40599y14juihe6ly}