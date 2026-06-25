«Σε καμία περίπτωση δεν θα δεχόμουν την επιβολή τελών στα πλοία στα Στενά του Ορμούζ».

Στον Λευκό Οίκο υποδέχτηκε ο Ντόναλντ Τραμπ τον Μαρκ Ρούτε, λίγο πριν την Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων ξεκαθάρισε ότι απογοητεύτηκε με την Ιταλία και τη Βρετανία, τη Γερμανία και την Ισπανία» σε σχέση πάντα με το πως αντέδρασαν στον πόλεμο με το Ιράν.

Στον αντίποδα για την Τουρκία και προσωπικά τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανέφερε ότι του ζήτησε να μείνει έξω από τον πόλεμο.

{https://x.com/anadoluagency/status/2069876996444672076}

Μάλιστα για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα είπε ότι θα πάει - όπως είναι γνωστό- ενώ για την συνολική στάση του προέδρου της Τουρκίας είπε ότι θα κάνει κάτι καλό, ώστε «να είναι πολύ ευτυχισμένος ο πρόεδρος Ερντογάν», εννοώντας φυσικά τους αμερικανικούς κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη που πρόκειται να του δώσει.

{https://x.com/clashreport/status/2069889133208633478}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Ο Πρόεδρος Ερντογάν είναι φίλος μου. Έχει έναν φανταστικό στρατό. Νομίζω ότι ο Ερντογάν αγαπάει πολύ την Τουρκία. Έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Αγαπά την Τουρκία όσο αγαπώ εγώ τις ΗΠΑ. Ο Ερντογάν είναι ένας πολύ ισχυρός ηγέτης. Έκανε ό,τι του ζήτησα και η Τουρκία είναι ένα πολύτιμο μέλος του ΝΑΤΟ. Η Τουρκία διαθέτει πολύ μεγάλες εγκαταστάσεις αμυντικής βιομηχανίας. Ο κόσμος δεν συνειδητοποιεί πόσο μεγάλη είναι η Τουρκία. Σχεδόν τόσο μεγάλη όσο οι ΗΠΑ» υπογράμμισε.

{https://x.com/clashreport/status/2069888658082046121}

Για την επιβολή τελών στα Στενά του Ορμούζ σημείωσε ότι θα είναι μια απαράδεκτη απόφαση του Ιράν. «Θα ήταν απαράδεκτο», δήλωσε στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο και συμπλήρωσε ότι «υπάρχουν και άλλα διεθνή στενά που επίσης δεν θα το επέτρεπα».

«Θα άλλαζε τα δεδομένα» μια τέτοια κίνηση είπε με νόημα.

Το Ιράν έχει δηλώσει ότι θα παραιτηθεί από τα προγραμματισμένα τέλη διέλευσης μέσω του Στενού του Ορμούζ, το οποίο διασχίζει τα χωρικά του ύδατα, για 60 ημέρες, όσο συνεχίζονται οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ.