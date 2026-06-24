Πρώτη στάση για τον Ρούμπιο στον Περσικό Κόλπο είναι το Κουβέιτ. Οι δηλώσεις στους δημοσιογράφους.

Την ώρα που το Ιράν απειλεί να κλείσει εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ, λόγω της αμείωτης επιθετικότητας του Ισραήλ στον Λίβανο, ο Μάρκο Ρούμπιο από το Κουβέιτ δηλώνει ότι οι ΗΠΑ «θα κάνουν τα πάντα για να μην υπονομευθεί η ασφάλεια των συμμάχων του Κόλπου».

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Όπως πρόσθεσε «δεν ένιωσα καμία αμφιβολία για τις διαβεβαιώσεις ασφαλείας μας, επειδή είναι πραγματικές, δεν είναι υποσχέσεις αλλά υπάρχουν».

Μάλιστα τόνισε ότι το Ιράν δεν μπορεί να επιβάλλει τέλη διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας: «Όλος ο κόσμος θα είναι αντίθετος σε οποιονδήποτε μηχανισμό που θα χρεώνει τη χρήση μιας διεθνούς πλωτής οδού».

{https://x.com/StateDept/status/2069820480505127334}

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«Είναι τόσο απλό. Ο πρόεδρος το έχει ήδη πει: Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί», είπε ο Ρούμπιο, προσθέτοντας ότι πιστεύει ότι κάθε χώρα στον Κόλπο θα υποστηρίξει αυτή τη στάση, ενώ έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα στην Τεχεράνη: «Η Ουάσινγκτον αναμένει από την Τεχεράνη να τηρήσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε στη συμφωνία.

…Εάν δεν τηρήσουν αυτές τις δεσμεύσεις, ο πρόεδρος Τραμπ έχει πολλές επιλογές στη διάθεσή του, συμπεριλαμβανομένης - δεν λέω ότι θα το κάνει, της άρσης αυτών των κυρώσεων».

{https://x.com/StateDept/status/2069822608153952597}

«Ο πρόεδρος στην Ελβετία ήταν πολύ σαφής. Αν το κάνουν, θα συνεχίσουμε. Αν όχι, ο πρόεδρος θα έχει στη διάθεσή του επιλογές για το τι θα κάνει γι' αυτό. Ας ελπίσουμε ότι θα τηρήσουν αυτές τις δεσμεύσεις».

Η απάντηση στου Ρούμπιο από τον εκπρόσωπο του ΥΠΕΞ του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ,

«Δεν μπορούμε να έχουμε μια ειρηνική περιοχή όσο επιμένουν ο αμερικανικός μιλιταρισμός, ο παρεμβατισμός και ο κατοχικός πληρεξούσιός τους [το Ισραήλ] συνεχίζει, με απόλυτη ατιμωρησία, να προκαλεί ατελείωτους πολέμους σε όλη την περιοχή και να διαπράττει γενοκτονία, τρομοκρατική βία και κάθε είδους φρικαλεότητες».

{https://x.com/IRIMFA_SPOX/status/2069818144873476375}

«Διόδια» στα Στενά του Ορμούζ

Υπενθυμίζεται ότι το Ιράν έχει προτείνει να χρεώνει για την ασφαλή διέλευση από το Στενό του Ορμούζ, την κρίσιμη πλωτή οδό του Κόλπου μέσω της οποίας διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Αίσθηση πάντως προκαλεί η εμμονή του Ισραήλ να βομβαρδίζει τον Λίβανο

Ακόμη και αν το απαιτήσουν οι ΗΠΑ δεν θα αποσυρθούμε είπε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ. Ο Israel Katz δήλωσε ότι δεν θα υπάρξει αποχώρηση «ακόμα κι αν υπάρξει αμερικανικό αίτημα».

Το Ιράν λέει ότι θα κλείσει τα Στενά του Ορμούζ

Η Τεχεράνη, σύμφωνα με την ανταπόκριση του AP, απειλεί να κλείσει εκ νέου τα Σρενά ως απάντηση στην επιθετικότητα του Ισραήλ.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά τις νέες ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές την Τετάρτη που σκότωσαν δύο ανθρώπους στον Λίβανο, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.

Ήταν η πρώτη αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ στον Λίβανο από τότε που τέθηκε σε ισχύ η τελευταία εκεχειρία το Σάββατο.

Το Ισραήλ δεν διεκδικεί εδάφη του Λιβάνου

Σημειώνεται ότι ο Μάρκο Ρούμπιο απάντησε και για την επιθετικότητα του Ισραήλ τονίζοντας ότι «το Ισραήλ δεν διεκδικεί εδάφη του Λιβάνου εν μέσω συνεχιζόμενης κατοχής».

Όπως σημείωσε: Ο μόνος λόγος που το Ισραήλ βρίσκεται στον Λίβανο είναι επειδή η Χεζμπολάχ εκτοξεύει πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Το έχουν καταστήσει σαφές» και τόνισε ότι η Ουάσινγκτον θέλει ο στρατός και η κυβέρνηση του Λιβάνου να έχουν μεγαλύτερο έλεγχο στο λιβανέζικο έδαφος.

«Όσο μεγαλύτερο μέρος αυτής της περιοχής μπορούν να ασφαλίσουν οι ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου, όσο λιγότερο μέρος της βρίσκεται υπό τον έλεγχο της Χεζμπολάχ, τόσο λιγότερο θα βρίσκεται το Ισραήλ στον Λίβανο» κατέληξε.