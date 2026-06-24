Διευκρινίζοντας ότι το υφιστάμενο Σύστημα Διαχωρισμού Θαλάσσιας Κυκλοφορίας είναι επί του παρόντος μη ασφαλές για χρήση, το Ομάν ανακοίνωσε ότι τα πλοία που αποχωρούν μέσω του στενού του Ορμούζ μπορούν αντ' αυτού να χρησιμοποιούν δύο προσωρινές διαδρομές.

Το Ομάν ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει το Στενό του Ορμούζ ανοιχτό για τη ναυτιλία χωρίς την επιβολή διοδίων, έχοντας ορίσει δύο προσωρινές διαδρομές, βόρεια και νότια της υφιστάμενης ναυτιλιακής λωρίδας, προκειμένου να διευκολυνθεί η ασφαλής διέλευση των πλοίων που αποχωρούν από την περιοχή.

Σε συντονισμό με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO), το Ομάν δημιούργησε αυτούς τους προσωρινούς θαλάσσιους διαδρόμους για να βοηθήσει τα πλοία να εγκαταλείψουν την περιοχή με ασφάλεια εν μέσω αυξημένων κινδύνων ασφαλείας.

Το Στενό του Ορμούζ, μια ζωτικής σημασίας διαδρομή για περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εφοδιασμού πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, έχει υποστεί σοβαρές διαταραχές από τότε που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ξεκίνησαν πόλεμο εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Σε ειδοποίηση προς τους ναυτιλλομένους, το Ομάν ανέφερε ότι το υφιστάμενο Σύστημα Διαχωρισμού Θαλάσσιας Κυκλοφορίας είναι επί του παρόντος μη ασφαλές για χρήση, και ότι τα πλοία που αποχωρούν μέσω του στενού μπορούν αντ' αυτού να χρησιμοποιούν τις προσωρινές διαδρομές που βρίσκονται στα βόρεια και νότια των υπαρχουσών ναυτιλιακών λωρίδων.

Το συγκεκριμένο σύστημα, το οποίο υιοθετήθηκε από την υπηρεσία ναυτιλίας των Ηνωμένων Εθνών το 1968, είχε καθορίσει λωρίδες δρομολόγησης μέσω των ιρανικών και ομανικών υδάτων στο στενό. Το αραβικό κράτος του Κόλπου δήλωσε ότι τα μέτρα αυτά αντανακλούν τις ευθύνες του απέναντι στο στενό, τη σημασία του για την παγκόσμια οικονομία και τη δέσμευσή του στο διεθνές δίκαιο και την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, επικαλούμενο συνεννοήσεις που επιτεύχθηκαν μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.

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Το Ομάν τόνισε ότι η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας παραμένει η πρωταρχική προτεραιότητα και ότι απαιτείται μια σταδιακή, ελεγχόμενη κίνηση της κυκλοφορίας των πλοίων λόγω του αυξημένου κινδύνου συγκρούσεων. Βάσει ενός σταδιακού σχεδίου που εκπονήθηκε από τον IMO σε συντονισμό με τις αρχές του Ομάν, τα πλοία θα ομαδοποιούνται και θα προσεγγίζονται ξεχωριστά με οδηγίες για το πότε μπορούν να αποπλεύσουν και ποια διαδρομή πρέπει να ακολουθήσουν.

Τα πλοία θα κατευθύνονται σε μια καθορισμένη περιοχή αναμονής στα διεθνή ύδατα προτού λάβουν άδεια να προχωρήσουν. Τα σκάφη που χρησιμοποιούν την ανατολική διαδρομή του Ομάν θα υποχρεούνται να διατηρούν επικοινωνία με τις παράκτιες αρχές και να συμμορφώνονται με όλες τις ναυτιλιακές οδηγίες.

Παράλληλα, το Ομάν διευκρίνισε ότι οι πλοιοκτήτες και οι πλοίαρχοι παραμένουν υπεύθυνοι για τη διεξαγωγή ανεξάρτητων αξιολογήσεων κινδύνου πριν από τα ταξίδια.

Τα πλοία έλαβαν οδηγίες να διατηρούν ενεργοποιημένο το Αυτόματο Σύστημα Αναγνώρισης (AIS) κατά τη διέλευση και να αναφέρουν τυχόν κινδύνους για τη ναυσιπλοΐα στο Κέντρο Θαλάσσιας Ασφάλειας του Ομάν.

Η δήλωση του Ομάν ξεκαθάρισε ότι δεν θα επιβληθούν διόδια στα πλοία που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ, σε συμφωνία με το αποτέλεσμα των πρόσφατων συνομιλιών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.

Το Ιράν και το Ομάν ξεκίνησαν την Τρίτη συζητήσεις για τη μελλοντική διαχείριση της ναυσιπλοΐας και των θαλάσσιων υπηρεσιών στον δίαυλο. Ενώ η ενδιάμεση συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν προβλέπει την ελεύθερη διέλευση των εμπορικών πλοίων για 60 ημέρες, οι συνομιλίες αναμένεται να εξετάσουν μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δαπανών που σχετίζονται με τις θαλάσσιες υπηρεσίες μετά τη λήξη αυτής της περιόδου.