Πέντε και πλέον μήνες μετά το ξέσπασμα του πολέμου, με τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν, η ένοπλη σύρραξη παρατείνεται, με τα πλήγματα να έχουν ξαναρχίσει κι από τη μια κι από την άλλη πλευρά.

Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα σε απόσταση περίπου 11 ναυτικών μιλίων βορειοανατολικά της Λίμα του Ομάν, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές στο μηχανοστάσιο και το πλοίο να μείνει ακυβέρνητο, όπως ανακοίνωσε σήμερα η βρετανική υπηρεσία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας (UKMTO).

Η UKMTO τόνισε ότι «δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή για επιπτώσεις στο περιβάλλον» από το περιστατικό.

Η Λίμα βρίσκεται στην Χερσόνησο Μουσαντάμ του Ομάν, στην είσοδο των Στενών του Ορμούζ.

{https://x.com/JD_Vance_Q1/status/2083421926182039984}

{https://x.com/AJENews/status/2083389113424638460}

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Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ξανά χθες Παρασκευή να διατάξει «πολύ δυνατά» πλήγματα στο Ιράν, ενώ αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η Ουάσιγκτον ετοιμάζεται να εξαπολύσει νέα σειρά μαζικών βομβαρδισμών το σαββατοκύριακο, βάζοντας στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Πέντε και πλέον μήνες μετά το ξέσπασμα του πολέμου, με τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν, η ένοπλη σύρραξη παρατείνεται, με τα πλήγματα να έχουν ξαναρχίσει κι από τη μια κι από την άλλη πλευρά.

«Θα τους χτυπήσουμε πολύ δυνατά και, κάποια στιγμή θα πουν ‘δεν μπορούμε άλλο’», διαβεβαίωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου του στην προεδρική εξοχική κατοικία στο Καμπ Ντέιβιντ, όχι μακριά από την Ουάσιγκτον.

Επικαλούμενη αμερικανούς αξιωματούχους που εκφράστηκαν υπό τον όρο να μην κατονομαστούν, η Wall Street Journal ανέφερε ότι ο αμερικανός πρόεδρος θέλει να γίνουν νέοι βομβαρδισμοί που θα αναγκάσουν την Τεχεράνη να συνθηκολογήσει και πιθανόν να αρχίσουν μέσα στο σαββατοκύριακο.

Ο στρατός του Ιράν στοχοποίησε την Τετάρτη αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, ενώ έγιναν αμερικανοσαουδαραβικοί βομβαρδισμοί στο Ιράκ, εναντίον ιρακινών ένοπλων παρατάξεων τασσόμενων υπέρ της Τεχεράνης, ενώ ανακοινώθηκε επίσης κύμα αμερικανικών πληγμάτων στο Ιράν.

Το Πακιστάν, που μεσολαβεί, διαβεβαίωσε την Πέμπτη πως οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ μοιάζει ολοένα περισσότερο εκνευρισμένος με την έλλειψη προόδου στο πεδίο και στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.