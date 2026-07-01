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Καρέ-καρέ η επιχείρηση του ελικοπτέρου της Πολεμικής Αεροπορίας.

Αεροδιακομιδή ενός 36χρονου ναυτικού από το φορτηγό πλοίο «Pioneer Lady», το οποίο έπλεε δυτικά της Χάλκης, πραγματοποίησε την Τρίτη (30/06) η Πολεμική Αεροπορία.

Το μεσημέρι της Τρίτης, το ΕΚΣΕΔ ενημέρωσε τη Λιμενική Αρχή της Ρόδου ότι ένας 36χρονος ναυτικός, υπήκοος Κίνας, έχρηζε άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης.

Ελικόπτερο Super Puma της ΠΑ εκτέλεσε αποστολή MEDEVAC και μετέφερε τον ναυτικό στο ελικοδρόμιο του Γενικού Νοσοκομείο Ρόδου.

Δείτε βίντεο

{https://x.com/HAFspokesperson/status/2072336149993975894}