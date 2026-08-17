Η πορτογαλική δράση συνεχίζεται και το ελληνικό ενδιαφέρον βρίσκεται ξανά στην κορυφή της επίθεσης των «Αετών».

Η Primeira Liga συνεχίζεται με Super αποδόσεις* καθώς απόψε, το ενδιαφέρον στρέφεται στην εκτός έδρας αποστολή της Μπενφίκα απέναντι στην Κάζα Πία, με τον Βαγγέλη Παυλίδη να βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο και να αποτελεί ένα από τα μεγάλα «όπλα» των Αετών στη μάχη για τη νίκη.

Παυλίδης: Το ελληνικό «κανόνι» της Μπενφίκα

Στα μέχρι τώρα δεδομένα της σεζόν είναι ο παίκτης της Μπενφίκα με τα περισσότερα σουτ στην εστία ανά παιχνίδι, στοιχείο που τον βάζει φυσικά στο επίκεντρο των αγορών σκόρερ.

Η αποστολή, πάντως, κρύβει παγίδες. Η Κάζα Πία έχει μείνει αήττητη στις τρεις τελευταίες συναντήσεις της με την Μπενφίκα, ενώ την προηγούμενη σεζόν τα δύο μεταξύ τους παιχνίδια ολοκληρώθηκαν ισόπαλα.

Η ομάδα του Μάρκο Σίλβα γνωρίζει, λοιπόν, ότι χρειάζεται μία πειστική εμφάνιση για να πάρει το πρώτο τρίποντο και να αρχίσει να χτίζει ρυθμό στη νέα Primeira Liga.

Κάζα Πία – Μπενφίκα με Super αποδόσεις*

Στη Superbet, η βραδιά της Primeira Liga συνοδεύεται από Super αποδόσεις* για τους πρωταγωνιστές της αναμέτρησης. Θα βρει ξανά δίχτυα ο Παυλίδης; Θα περάσει η Μπενφίκα από το Ρίο Μαγιόρ;

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Η πορτογαλική δράση συνεχίζεται και το ελληνικό ενδιαφέρον βρίσκεται ξανά στην κορυφή της επίθεσης των «Αετών».

Το Κάζα Πία – Μπενφίκα γίνεται… SuperSocial!

Και επειδή ένα μεγάλο παιχνίδι έχει πάντα περισσότερη αξία όταν υπάρχει συζήτηση γύρω από αυτό, στο SuperSocial η κοινότητα της Superbet μοιράζεται επιλογές, βλέπει τα δελτία άλλων παικτών και σχολιάζει ζωντανά. Από τις προβλέψεις πριν από τη σέντρα μέχρι τις αντιδράσεις σε ένα πιθανό γκολ του Παυλίδη, το παιχνίδι αποκτά τη δική του κοινότητα.

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*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

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