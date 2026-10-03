Η Ζίλις χαρακτήρισε τα παιδιά τους τη μεγαλύτερη χαρά που προέκυψε από τη σχέση τους και ξεκαθάρισε ότι, παρά τον πόνο του χωρισμού, αισθάνεται ευγνωμοσύνη για την οικογένεια που δημιούργησαν.

Τον αιφνιδιαστικό χωρισμό της από τον Έλον Μασκ αποκάλυψε δημόσια η Σίβον Ζίλις, στέλεχος της Neuralink και μητέρα τεσσάρων παιδιών του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία.

Η ίδια επέλεξε να μιλήσει ανοιχτά μέσω ανάρτησής της στο X, υποστηρίζοντας ότι η σχέση τους τελείωσε μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα και χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια προειδοποίηση.

Μάλιστα, η Ζίλις δημοσίευσε και στιγμιότυπα από προσωπικά μηνύματα που, σύμφωνα με την ίδια, είχε ανταλλάξει με τον Μασκ μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα, όταν τίποτα δεν προμήνυε τον χωρισμό.

Στη μακροσκελή ανάρτησή της, η Ζίλις παραδέχτηκε ότι δυσκολεύεται να διαχειριστεί την ξαφνική εξέλιξη, σημειώνοντας ότι μέσα σε μία εβδομάδα κλήθηκε να περάσει από τον έρωτα στον αποχωρισμό.

{https://x.com/shivon/status/2106023691003777479}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παρά την απογοήτευσή της, μίλησε με θερμά λόγια για τον Μασκ, αναφέροντας ότι εξακολουθεί να νοιάζεται βαθιά για εκείνον. Περιέγραψε επίσης την ίδια και τα παιδιά τους ως τον «ασφαλή χώρο» του, όπου, όπως υποστήριξε, μπορούσε να βρίσκει ηρεμία μακριά από την ένταση της επαγγελματικής και δημόσιας ζωής του.

Η Ζίλις εξέφρασε παράλληλα την ελπίδα οι δυο τους να διατηρήσουν καλές σχέσεις και να συνεχίσουν να συνεργάζονται αρμονικά ως γονείς.

Τα μηνύματα λίγο πριν από τον χωρισμό

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η απόφασή της να δημοσιοποιήσει μέρος της ιδιωτικής επικοινωνίας τους. Σε ένα από τα στιγμιότυπα, η Ζίλις αναφέρει πόσο χάρηκε που είδε τον Μασκ στο πρωινό και του εκφράζει την αγάπη της, με εκείνον να φέρεται να απαντά ανάλογα.

Σε άλλο μήνυμα, ο Μασκ εμφανίζεται να αναφέρεται σε επίσημο δείπνο στον Λευκό Οίκο για τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και να της λέει ότι δεν είχε συνειδητοποιήσει πως μπορούσε να την προσκαλέσει.

Μασκ και Ζίλις έχουν αποκτήσει μαζί τέσσερα παιδιά. Τα δίδυμα Στράιντερ και Αζούρ γεννήθηκαν το 2021, ακολούθησε η Αρκάντια το 2024 και ο Σέλντον το 2025.

Η Ζίλις χαρακτήρισε τα παιδιά τους τη μεγαλύτερη χαρά που προέκυψε από τη σχέση τους και ξεκαθάρισε ότι, παρά τον πόνο του χωρισμού, αισθάνεται ευγνωμοσύνη για την οικογένεια που δημιούργησαν.