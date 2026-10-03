Τι ανέφερε στην ομιλία του.

Στην ακρίβεια, την καθημερινότητα των πολιτών και την προεκλογική προετοιμασία της Νέας Αριστεράς επικεντρώθηκε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης κατά την εισήγησή του στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος, παρουσιάζοντας παράλληλα τις βασικές πολιτικές προτεραιότητες για το επόμενο διάστημα.

Ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς άσκησε κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι η κρίση ακρίβειας και η υψηλή φορολόγηση της κατανάλωσης τροφοδοτούν τα δημοσιονομικά υπερπλεονάσματα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό αποτυπώθηκε και στην παρουσία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι αξιοποιεί στη συνέχεια τον πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για την επιλεκτική χρηματοδότηση κοινωνικών και πολιτικών συμμαχιών.

«Η κυβέρνηση εκμεταλλεύεται την κρίση ακρίβειας που ταλανίζει τα λαϊκά νοικοκυριά, μετατρέποντάς την σε ευκαιρία για την ενίσχυση των δημόσιων οικονομικών. Αυτό επιβεβαιώθηκε και στην παρουσία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, όπου παρουσίασε για ακόμα μία φορά τη δημοσιονομική ευκαιρία που δημιουργεί η ενίσχυση του κρατικού κορβανά από τα υπερπλεονάσματα, προκειμένου στη συνέχεια να χρηματοδοτήσει επιλεκτικά τις κοινωνικές και πολιτικές του συμμαχίες.

Η κοινωνικά άδικη φορολογική πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση, με την υπερφορολόγηση της κατανάλωσης, αποτελεί αιμοδότη των υπερπλεονασμάτων. Οι «ασπιρίνες» που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός πρόσφατα, ως μέτρα καταπολέμησης του υψηλού κόστους ζωής και της ακρίβειας, δεν αντιμετωπίζουν στην ουσία την κρίση. Η φορολόγηση των υπερκερδών των καρτέλ της ενέργειας και των σούπερ μάρκετ, η μείωση του ΦΠΑ στα είδη λαϊκής κατανάλωσης και η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα κατώτατα ευρωπαϊκά όρια αποτελούν μέτρα που η Νέα Αριστερά, από την αρχή της κρίσης, κατέθεσε στον δημόσιο διάλογο και στην ελληνική κοινωνία. Αυτά τα μέτρα αποτελούν προϋποθέσεις για την ανακούφιση των νοικοκυριών και την αναχαίτιση της ακρίβειας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η Νέα Αριστερά, το επόμενο δίμηνο, στην πορεία προς το Συνέδριό της που θα λάβει χώρα στις 4-6 Δεκεμβρίου, θα πραγματοποιήσει πανελλαδική καμπάνια. Ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς και κεντρικά πολιτικά στελέχη θα βρεθούν σε κάθε σημείο της χώρας.

Η Νέα Αριστερά θα χρησιμοποιήσει όλα τα αναλογικά και ψηφιακά μέσα, ούτως ώστε οι προγραμματικές της αιχμές να φτάσουν σε όλους τους πολίτες της χώρας. Η Πανελλαδική Εξόρμηση θα συμπυκνώνει την ανάγκη η Αριστερά να έχει ισχυρή θέση, φωνή και ρόλο στο επόμενο Κοινοβούλιο και στην ελληνική κοινωνία. Μια καμπάνια που δεν θα προτείνει απλά λύσεις σύμφωνα με τα πατροπαράδοτα εκλογικά πλαίσια, αλλά θα αποτελεί γέφυρα επικοινωνίας με τους πολίτες που δοκιμάζονται, για να ενισχυθεί το σχέδιο διεξόδου από την κρίση.

Οι αιχμές της πολιτικής πρότασης της Νέας Αριστεράς το επόμενο διάστημα είναι:

* Η αναχαίτιση της ακρίβειας σε όλες τις εκδοχές της.

*Τα ζητήματα της καθημερινότητας που δοκιμάζουν την ελληνική κοινωνία.

* Η κλιματική κρίση.

* Η απαραίτητη αντιμετώπιση, από το αριστερό ιδεολογικό οπλοστάσιο, της ανόδου των δυνάμεων της ακροδεξιάς και του φασισμού στην Ελλάδα» ανέφερε μεταξύ άλλων.