Αναλυτικά όσα επισημαίνονται σε ανακοίνωση.

Τη θέση ότι η επιστροφή των κλεμμένων κειμηλίων στην Ελλάδα πρέπει να αφορά το σύνολό τους και όχι μόνο τα 48 που επιστρέφονται από τη Βουλγαρία διατυπώνει ο Τομέας-Δίκτυο Πολιτισμού του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής, ασκώντας παράλληλα κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της υπόθεσης.

Σε ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζει θετική την επιστροφή των 48 κειμηλίων, τα οποία αποτελούν προϊόν πολεμικής λεηλασίας. Ωστόσο, υποστηρίζει ότι η εξέλιξη αυτή δεν απαντά στο ευρύτερο ζήτημα της τύχης των υπόλοιπων κειμηλίων και χειρογράφων που παραμένουν στη Βουλγαρία.

Το κόμμα της αντιπολίτευσης θέτει παράλληλα ζήτημα διαφάνειας, καθώς, όπως αναφέρει, η συμφωνία μεταξύ των υπουργών Πολιτισμού Ελλάδας και Βουλγαρίας δεν έχει δημοσιοποιηθεί ούτε έχει κατατεθεί στη Βουλή, με αποτέλεσμα να μην έχουν γίνει γνωστοί οι ακριβείς όροι της.

Αναλυτικά:

«Η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την επιστροφή 48 κειμηλίων, που ήταν προϊόν πολεμικής λεηλασίας, αλλά αποφεύγει να δεσμευτεί συγκεκριμένα για τη διεκδίκηση όλων των υπόλοιπων κλεμμένων θησαυρών και χειρόγραφων. Η Συμφωνία μεταξύ της Υπουργού Πολιτισμού της Ελλάδας και του Υπουργού Πολιτισμού της Βουλγαρίας δεν έχει δημοσιοποιηθεί και δεν έχει κατατεθεί στη Βουλή και στην πραγματικότητα κανείς δεν γνωρίζει τα περιεχόμενό της. Τα κειμήλια που επιστρέφουν στην Ελλάδα από τη Βουλγαρία είναι σαφώς καλοδεχούμενα, οι πανηγυρισμοί, όμως, δεν υποκαθιστούν τις απαντήσεις για όσα παραμένουν εκεί. Ούτε μπορεί η κυβέρνηση να παρουσιάζει την επιστροφή ελάχιστων κειμηλίων από τα χιλιάδες ως θρίαμβο και τη συνολική διεκδίκηση ως «μαξιμαλισμό».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στη σημερινή τελετή, ο Πρωθυπουργός επέλεξε να αναφερθεί σε «μαξιμαλιστικές απαιτήσεις» του παρελθόντος. Οφείλει να εξηγήσει ποιες ακριβώς απαιτήσεις θεωρεί μαξιμαλιστικές. Την επιστροφή όλων όσων κλάπηκαν από τις Μονές και τους ναούς της Ανατολικής Μακεδονίας; Την επιμονή των τοπικών κοινωνιών και της Εκκλησίας να αποκατασταθεί στο σύνολό της αυτή η ιστορική αδικία όπως όριζε η Συνθήκη του Νεϊγύ;

Παράλληλα, αναφερόμενος στην επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα σημείωσε πως «οφείλουμε όλοι να επανεκτιμήσουμε παλιές δοξασίες και βεβαιότητες». Ποιες ακριβώς εννοεί; Και τι συνεπάγεται αυτή η επανεκτίμηση για τις ελληνικές διεκδικήσεις; Σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, οι αόριστες διατυπώσεις απαιτούν συγκεκριμένες εξηγήσεις.

Για το ΠΑΣΟΚ–Κίνημα Αλλαγής, η θέση είναι σαφής. Διεκδικούμε την επιστροφή όλων των κλεμμένων κειμηλίων και χειρογράφων. Η αποκατάσταση αυτής της ιστορικής αδικίας αποτελεί αυτονόητη υποχρέωση της ελληνικής Πολιτείας, η οποία οφείλει να τη διεκδικεί με συνέπεια, επιστημονική τεκμηρίωση και αξιοποίηση κάθε πρόσφορου διπλωματικού, νομικού και θεσμικού μέσου.

Ζητάμε σαφείς απαντήσεις για την επιλογή των 48 κειμηλίων, τη διεκδίκηση των υπολοίπων, την επιστημονική τεκμηρίωση της συμφωνίας και τις προεκτάσεις της παράδοσης των λειψάνων του Τσάρου Σαμουήλ.

Η κυβέρνηση οφείλει να δημοσιοποιήσει τους όρους της συμφωνίας, να αποσαφηνίσει το καθεστώς της αμοιβαίας «κατάθεσης» και αν μέσω αυτού έχει αναγνωρίσει την κυριότητα των κλαπέντων στην Βουλγαρία και να παρουσιάσει συγκεκριμένο σχέδιο και χρονοδιάγραμμα για τη διεκδίκηση όλων κειμηλίων. Η γενική εξαγγελία συνέχισης των διαπραγματεύσεων δεν αρκεί.

Αφού ο ίδιος ο Πρωθυπουργός αναγνωρίζει ότι τα ιστορικά κειμήλια δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως πολεμικά λάφυρα, η αρχή αυτή πρέπει να ισχύει για το σύνολό τους.

Η ιστορική δικαιοσύνη δεν εξαντλείται σε 48 κειμήλια και κυρίως η διεκδίκησή της δεν χρειάζεται πιστοποιητικό μετριοπάθειας από τον κ. Μητσοτάκη».