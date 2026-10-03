Ζήτησε «η κυβέρνηση να αξιοποιήσει άμεσα το πρόγραμμα MΕTSAF για να μειωθεί το ενεργειακό κόστος».

Με εκπροσώπους του συνεταιρισμού μηχανοτρατών Ν.Μηχανιώνας, της πανελλήνιας ένωσης πλοιοκτητών μέσης αλιείας, της πανελλήνιας ένωσης αλιέων γρι γρι και της πανελλήνιας ένωσης πλοιοκτητών παράκτιας αλιείας και αλιευτικού τουρισμού συναντήθηκε το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

«Γνωρίζω από πρώτο χέρι τον αγώνα σας να κρατήσετε όρθια την ελληνική αλιεία. Πλέον το κόστος να βγεις στη θάλασσα είναι δυσβάσταχτο και δεν είναι μόνο το κόστος ενέργειας και το κόστος πετρελαίου, είναι και άλλοι παράγοντες: Ο λαγοκέφαλος σε κάποια μέρη της χώρας, η παράνομη αλιεία από τρίτες χώρες στο Αιγαίο, ο απαρχαιωμένος στόλος. Πρέπει να κάνουμε πολλά και να τα κάνουμε γρήγορα γιατί ισχυρό ναυτικό έθνος χωρίς ισχυρή αλιεία δεν γίνεται», σημείωσε αρχικά ο κ. Ανδρουλάκης.

Κάλεσε την κυβέρνηση «να αξιοποιήσει άμεσα το πρόγραμμα METSAF, το οποίο επιτρέπει να επιδοτηθεί έως και 70% η επιπρόσθετη αύξηση του πετρελαίου. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα, αξιοποιήθηκε από άλλα ευρωπαϊκά κράτη».

Οι εκπρόσωποι των αλιέων έθεσαν ζητήματα ενεργειακού κόστους, της παράνομης αλιείας στο Αιγαίο από Τούρκους ψαράδες και την έλλειψη κινήτρων για να εκσυγχρονιστεί ο ελληνικός αλιευτικός στόλος.

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«Επί Ανδρέα αγοράστηκαν αυτά τα σκάφη. Θα συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις γιατί δεν μας συμφέρει να βγούμε πια για ψάρεμα. Το μίνιμουμ, ένα βυτίο πετρελαίου, έχει 45.000 ευρώ. Ποιος θα μας τα δώσει;», του ανέφεραν.

«Και στον αγροτικό τομέα επί διακυβέρνησης ΠΑΣΟΚ μπήκαν οι βάσεις. Αξιοπρέπεια στην παραγωγή και στον άνθρωπο, αυτός είναι ο στόχος μας », απάντησε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Επιπλέον, ο κ. Ανδρουλάκης έθεσε ως προτεραιότητα να εκπονηθεί πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης του στόλου αλλά και να δοθούν ουσιαστικά κίνητρα να μπουν νέοι στο επάγγελμα.

«Είμαστε ναυτική δύναμη. Και ναυτική δύναμη δεν είναι μόνο οι εφοπλιστές. Δεν είναι μόνο οι ισχυροί. Είστε και εσείς. Θα σας στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είστε ένα κομμάτι της ταυτότητας της πατρίδας μας», πρόσθεσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Τον Νίκο Ανδρουλάκη συνόδευσαν οι βουλευτές Ράνια Θρασκιά και Πέτρος Παππάς, ο ευρωβουλευτής Σάκης Αρναούτογλου, ο Χρήστος Παπαστεργίου επικεφαλής της παράταξης «Πράξεις για τη Μακεδονία» στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τοπικά στελέχη.