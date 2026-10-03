«Τότε ο πρωθυπουργός να εξηγήσει για ποιο λόγο εξαιρεί την πλειοψηφία από τη ρύθμιση, γιατί δεν διαγράφει τόκους και προσαυξήσεις και γιατί βάζει επιτόκιο 5,84%».

Στην εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού OPEN «Τώρα Μαζί» με τους δημοσιογράφους Χρήστο Τσιγουρή και Χρύσα Φώσκολου μίλησε το πρωί του Σαββάτου ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

Συζητώντας επί της παραπομπής Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο, ο κ. Τσουκαλάς υπενθύμισε ότι «παραπέμπεται για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος σε σχέση με ενέργειες που έγιναν για την αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος» και ξεκαθάρισε: «Το μπάζωμα έγινε, αυτό λέει η δικογραφία. Και ο κ. Τριαντόπουλος ελέγχεται για το αν παρέβη το καθήκον του και δεν το απέτρεψε. Όταν έχεις νομική υποχρέωση, η παράλειψη δεν σημαίνει αμέλεια. Δεν ελέγχεται αν το έκανε από αμέλεια. Ελέγχεται αν το έκανε από δόλο ή από ενδεχόμενο δόλο. Αυτό, προφανώς, θα το κρίνει η δικαιοσύνη. Αλλά, να αντιληφθούμε λιγάκι πως το ότι είναι παράλειψη, δεν σημαίνει ότι είναι υποδεέστερο της πράξης. Τα αδικήματα τελούνται είτε δια πράξεως , είτε δια παραλείψεως».

Επανέλαβε, παράλληλα, ότι ο Γιώργος Φλωρίδης δεν μπορεί να στέκεται στη θέση του Υπουργού Δικαιοσύνης μετά και τις τελευταίες εξελίξεις, σημειώνοντας: «Ο Εισαγγελέας θεωρεί δεδομένο ότι υπήρξε αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος, ήτοι μπάζωμα. Άρα, η δήλωση Φλωρίδη “όσοι μιλάνε για μπάζα, είναι για τα μπάζα”, εάν απευθυνόταν στην ελληνική δικαιοσύνη, προσπαθούσε να τη χειραγωγήσει, άρα να της υποδείξει να μην προχωρήσει η διαδικασία, ενώ δεν είναι ο ρόλος του αυτός. Δεν μπορεί να μένει στη θέση του ένας Υπουργός, ο οποίος ενδεχομένως υπονομεύει την εξέλιξη της υπόθεσης. Θέλουμε μια δίκαιη δίκη, να καταδικαστούν όσοι είναι ένοχοι, να αθωωθούν όσοι είναι αθώοι, αλλά αυτό να γίνει με διαφάνεια και χωρίς καμία προσπάθεια να επηρεαστεί η δικαιοσύνη».

Όσον αφορά στα μέτρα που εξήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ τόνισε: «Έχουμε την αύξηση του ντίζελ κατά 44% από πέρσι και της αμόλυβδης κατά 25%. Και τα μέτρα αυτά που ανακοίνωσε η κυβέρνηση δεν αρκούν. Και δεν συζητά τίποτα από τα συγκεκριμένα εργαλεία που υπάρχουν: πλαφόν στα διυλιστήρια, φορολόγηση των υπερκερδών, μείωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης».

Παρουσίασε, μάλιστα, τις προτάσεις της Χαριλάου Τρικούπη: «Εμείς προτείναμε 300 εκατ. ευρώ, ένα κόστος που έχουμε προϋπολογίσει, να πάνε στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης ως μείωση το επόμενο τετράμηνο. Δεύτερον, μόνιμος μηχανισμός προσαρμογής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, ώστε τα υπερέσοδα από τον ΦΠΑ, που είναι πέραν των προβλεπόμενων, να πηγαίνουν στη μείωση του ειδικού φόρου. Αυτό δεν χρειάζεται αντίμετρο, γιατί το κράτος κερδίζει ήδη πάρα πολλά παραπάνω χρήματα από τον ΦΠΑ λόγω της αύξησης των τιμών».

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Αναφορικά με το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους, ο Κώστας Τσουκαλάς υπογράμμισε:«Στις 28 Αυγούστου, ο κ. Γεωργιάδης έλεγε ότι οι 120 δόσεις είναι μνημείο ανοησίας. Ο κ. Πιερρακάκης με γραπτή δήλωση έλεγε ότι θα είναι ανεφάρμοστο και λαϊκισμός. Θυμίζω ότι τον Ιούλιο η κυβέρνηση έφερε τις 72 δόσεις. Όταν φέρνεις τον Ιούλιο 72 δόσεις και αναγκάζεσαι από την πίεση της αντιπολίτευσης να φέρεις 120 τον Σεπτέμβριο, δεν ομολογείς ότι απέτυχες;Εμείς θα φέρουμε το δικό μας σχέδιο 120 δόσων, με κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων, με επιτόκιο 3%. Και θα πρέπει να εξηγήσει ο Πρωθυπουργός για ποιο λόγο θέλει επιτόκιο 5,8%, για ποιο λόγο δεν θέλει διαγραφή τόκων, για ποιο λόγο δεν θέλει να μπορεί ένας που έχει 48άρα ρύθμιση και αγκομαχά να μπει στις 120, για ποιο λόγο εξαιρεί οφειλές που “γεννήθηκαν” το 2025-2026.Ο κόσμος θα δει τότε τι προτείνει ο Ανδρουλάκης και τι προτείνει ο Μητσοτάκης. Και η Νέα Δημοκρατία θα απολογηθεί. Τρέχουν πίσω από ό,τι λέμε και έχουν εκτεθεί ανεπανόρθωτα. Μας έλεγαν λαϊκιστές και τελικά είναι αυτοί οι λαϊκιστές».