Η κινητοποίηση του ΚΚΕ για Ρούμπιο πονοκεφαλιάζει το Μαξίμου- Η επίθεση Μιχαλολιάκου σε Κασιδιάρη

Η μεταγραφή Μιχελογιαννάκη που εκθέτει τη Χαριλάου Τρικούπη

Μια λαϊκή παροιμία λέει «μάζευε και ας είναι και ρόγες», στο ΠΑΣΟΚ όμως το ...παράκαναν. Αφού υποδέχθηκαν (ή θα υποδεχθούν το αμέσως επόμενο διάστημα) όλους τους βουλευτές που ανεξαρτητοποιήθηκαν από το κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη τώρα προχώρησαν ένα βήμα παραπέρα.

Υποδέχονται στη Χαριλάου Τρικούπη τον Γιάννη Μιχελογιαννάκη, που ανακοίνωσε μόνος του τόσο τη συστράτευσή του «στην πρώτη γραμμή» με τον Νίκο Ανδρουλάκη και την υποψηφιότητά του στις επόμενες βουλευτικές εκλογές.

Πολλά κορυφαία στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη έμειναν με το στόμα ανοιχτό όταν πληροφορήθηκαν τη συγκεκριμένη προσχώρηση- ο γιατρός από το Ηράκλειο της Κρήτης ήταν στο ΠΑΣΟΚ, προσχώρησε εν συνεχεία στη ΔΗΜΑΡ και κατόπιν στον ΣΥΡΙΖΑ. Και με τα τρία κόμματα εκλέχτηκε βουλευτής, πλην όμως έχει καταγραφεί ως «γραφικός». Για να καταλάβετε, ουδείς έχει ακόμα καταλάβει αν τη διεύρυνση την έκανε ...μόνος του ή έγινε εν συννενοήσει με τη Χ. Τρικούπη! Ούτε αν υπάρχει συμφωνία για την υποψηφιότητα Μιχελογιαννάκη ή όχι! Μύλος δηλαδή...

Τα σχόλια για την «μεταγραφή αεροδρομίου»

Η ανακοίνωση του Μιχελογιαννάκη προκάλεσε πολλά πειράγματα για το ΠΑΣΟΚ. Άλλοι έκαναν λόγο για «μεταγραφή αεροδρομίου» και άλλοι για «μεταγραφή που αλλάζει τους πολιτικούς συσχετισμούς»!

Ένα αξίωμα στην πολιτική λέει πως όταν αρχίζουν να σε αντιμετωπίζουν με γέλια και χιούμορ υπάρχει πρόβλημα.

Η προσχώρηση της Νίνας

Θέμα ημερών πληροφορούμαστε είναι η προσχώρηση της Νίνας Κασιμάτη στο ΠΑΣΟΚ. Κάποιοι μάλιστα χαρακτηρίζουν την εβδομάδα που ξεκινάει ως «εβδομάδα της Νίνας». Τα όσα έχει πει για τον Γιώργο Παπανδρέου η βουλευτής της Β' Πειραιά, ότι πρέπει να πάει φυλακή και γιατί η βόμβα που έσκασε στον Μαραθώνιο της Βοστώνης δεν έσκασε δίπλα στον Παπανδρέου ώστε να έχει την τύχη του δρομέα που σκοτώθηκε, για την ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη ...παραγράφονται! Άλλωστε έχουν περάσει τόσα χρόνια από το 2013 που έγινε η δήλωση. Άντε τώρα να δούμε στα ίδια έδρανα τον Γιώργο και τη Νίνα -και να΄χει αξιοπιστία η πολιτική!

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Από το Παρίσι στην ...Αθήνα!

Διαστάσεις λαμβάνει ο μαθητικός ξεσηκωμός στη Γαλλία- οι κινητοποιήσεις περνούν και στα Πανεπιστήμια! Η στήλη στοιχηματίζει ότι κινητοποιήσεις μαθητών θα δούμε τις προσεχείς εβδομάδες και στη χώρα μας, αρχής δεδομένης από την Αθήνα. Το πολύ από τις αρχές Νοεμβρίου. Το Παρίσι, άλλωστε, ήταν πάντρα μήτρα εξελίξεων...

«Πονοκέφαλος» στο Μαξίμου από τη συγκέντρωση στο Σύνταγμα για τον Ρούμπιο

Στις 7 το βράδυ της Τρίτης συνδικάτα πραγματοποιούν συγκέντρωση στο Σύνταγμα λόγω της επίσκεψης του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ στην Αθήνα. Σύνθημα «Ανεπιθύμητος ο σφαγέας Ρούμπιο! Έξω οι βάσεις του θανάτου, καμία εμπλοκή στους πολέμους των ΗΠΑ- ΝΑΤΟ- ΕΕ». Η συγκέντρωση είναι σαφές πως έχει την πλήρη στήριξη του ΚΚΕ. Στην κυβέρνηση, πληροφορούμασστε, πως υπάρχουν σκέψεις για απαγόρευσή της- αλλά και για γενικότερη απαγόρευση συναθροίσεων. Θα το τολμήσουν;

Μιχαλολιάκος VS Κασιδιάρη: Δεν σε ήξερε ούτε η μάνα σου!

Εμφύλιος ξέσπασε στην παλιά ενιαία Χρυσή Αυγή. Με συνέντευξή του ο Νίκος Μιχαλιλιάκος υποστηρίζει σε συνέντευξή του ότι τον Ηλία Κασιδιάρη μέχρι το 2012 «δεν τον ήξερε ούτε η μάνα του», αλλά και ότι κατάργησε το αλφάβητο στα ψηφοδέλτια (ξεκινώντας τη λίστα από τη λίστα από το γράμμα "Κ") για να διευκολυνθεί εκλογικά.

Επίσης ότι ο Κασιδιάρης βρισκόταν σε γραφείο στη φυλακή λαμβάνοντας διπλά μεροκάματα (30άρια) και είχε πρόσβαση στα social media (YouToube, Twitter), την ώρα που στον ίδιο επιβλήθηκε ψηφιακός αποκλεισμός. Έκαναν τόσες χάρες στον ...Ηλία; Ας το κρατήσουμε για το μέλλον, μάλλον θα χρειαστεί!