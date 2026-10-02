Ο Τραμπ έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο κλιμάκωσης μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, παρά τις αρχικές υποσχέσεις του ότι ο πόλεμος θα διαρκούσε μόλις λίγες εβδομάδες.

Ο αμερικανικός στρατός στέλνει τρίτο αεροπλανοφόρο με την ομάδα κρούσης του στη Μέση Ανατολή, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν.

Η ανάπτυξη του USS Theodore Roosevelt, αναδεικνύει τη δυναμική που εξελίσσεται ταχύτατα στον πόλεμο του Τραμπ εναντίον του Ιράν, καθώς οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ πλησιάζουν.

Ο Τραμπ έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο κλιμάκωσης μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, παρά τις αρχικές υποσχέσεις του ότι ο πόλεμος θα διαρκούσε μόλις λίγες εβδομάδες.

Η ομάδα πλοίων που κατευθύνεται τώρα προς τη Μέση Ανατολή μεταφέρει συνολικά περισσότερους από 7.000 ναύτες και 2.000 πεζοναύτες. Περιλαμβάνει την ομάδα μάχης του αεροπλανοφόρου USS Theodore Roosevelt και την Ομάδα Αμφίβιας Ετοιμότητας του USS Makin Island, μαζί με τα δύο αμφίβια αποβατικά πλοία της.

Αυτό σημαίνει ότι έως τα τέλη Οκτωβρίου ενδέχεται να βρίσκονται στην περιοχή τρία αμερικανικά αεροπλανοφόρα, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, επικαλούμενος την ευαισθησία των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε συνδυασμό με το προσωπικό που βρίσκεται ήδη στη Μέση Ανατολή, η ανάπτυξη αυτή θα ανεβάσει την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην περιοχή σε ασυνήθιστα υψηλά επίπεδα, με περισσότερους από 20.000 ναύτες και πεζοναύτες, καθώς και εκατοντάδες αεροσκάφη.

Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ είχε αναπτύξει για τελευταία φορά τρεις ομάδες μάχης αεροπλανοφόρων στη Μέση Ανατολή τον Απρίλιο - για πρώτη φορά από το 2003.

Στην περιοχή βρίσκονται τα αεροπλανοφόρα USS George H.W. Bush και USS George Washington, καθώς και η Ομάδα Αμφίβιας Ετοιμότητας του USS Boxer.

Το Washington συνήθως αναπτύσσεται στον Ειρηνικό Ωκεανό, όμως μετακινήθηκε στη Μέση Ανατολή για να αντικαταστήσει το USS Abraham Lincoln, η παρατεταμένη ανάπτυξη του οποίου είχε ως αποτέλεσμα το πλήρωμά του να παραμείνει στη θάλασσα για περισσότερες από 260 συνεχόμενες ημέρες.

Το USS George Washington ενδέχεται να μετακινηθεί στα ανοιχτά της Ιαπωνίας, όταν φτάσει στην περιοχή η ομάδα μάχης του USS Theodore Roosevelt.

Νέες επιθέσεις μετά τις ενδιάμεσες εκλογές;

Σε συνέντευξή του τη Δευτέρα στο περιοδικό Time, που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη, ο Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων, λέγοντας ότι είναι «πιθανό» να εντείνει τους βομβαρδισμούς στο Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Όταν πιέστηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν μπορούσε να αποκαλύψει περισσότερα για τη στρατηγική του.

«Δεν μπορώ να σας το πω αυτό γιατί, κοιτάξτε, με ρωτάτε πού πρόκειται να βομβαρδίσετε;» είπε ο Τραμπ.

Στη συνέντευξη δήλωσε ότι απέρριψε την τελευταία πρόταση του Ιράν για κατάπαυση του πυρός, επειδή, όπως είπε, «πράγματα που δεν θα ενέκρινα πριν από έναν χρόνο, δεν θα τα ενέκρινα ούτε σήμερα».

Ως παράδειγμα, ο Τραμπ ανέφερε την πρόταση του Ιράν να «ανοίξει» τα Στενά του Ορμούζ, τονίζοντας ότι η συνολική πρόταση «δεν ήταν αρκετά καλή».

Με πληροφορίες από Guardian