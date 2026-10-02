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Έπειτα από ένα ταξίδι που διήρκεσε λίγο λιγότερο από οκτώ ώρες, το σκάφος του πληρώματος της αποστολής Crew-13 προσδέθηκε στον ΔΔΣ στις 02:16 (ώρα Ελλάδας), επιβεβαίωσε η NASA.

Δύο Αμερικανοί κι ένας Καναδός αστροναύτες κι ένας ρώσος κοσμοναύτης έφθασαν χθες, Πέμπτη, στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ΔΔΣ, ISS), όπου θα παραμείνουν για περίπου έξι μήνες.

Έπειτα από ένα ταξίδι που διήρκεσε λίγο λιγότερο από οκτώ ώρες, το σκάφος του πληρώματος της αποστολής Crew-13 προσδέθηκε στον ΔΔΣ στις 02:16 (ώρα Ελλάδας), επιβεβαίωσε η NASA.

Οι Αμερικανοί Τζέσικα Γουότκινς και Λιούκ Ντιλέινι, ο Καναδός Τζόσουα Κούτρικ και ο Ρώσος Σεργκέι Τετεριάτνικοφ είχαν απογειωθεί χθες, Πέμπτη, στις 18:10 (ώρα Ελλάδας) από τη Φλόριντα, στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ.

Το ταξίδι αυτό, διάρκειας 7 ωρών και 55 λεπτών, είναι το ταχύτερο που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ από αμερικανικό διαστημόπλοιο μέχρι το διαστημικό εργαστήριο, σύμφωνα με τη NASA.

{https://www.youtube.com/watch?v=FCCJRyhxZSo}

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Η διάρκεια αυτών των δρομολογίων ποικίλλει πράγματι σημαντικά ανάλογα με τις αποστολές, εξαιτίας κυρίως της απόστασης που χωρίζει τη στιγμή της απογείωσης το σκάφος από τον ΔΔΣ, ο οποίος βρίσκεται σε τροχιά σε ύψος περίπου 400 χιλιομέτρων.

Το τελευταίο πλήρωμα, που είχε αναχωρήσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες, είχε χρειαστεί έτσι το Φεβρουάριο περισσότερες από 30 ώρες.

Αστροναύτες ζουν και διεξάγουν έρευνα συνεχώς στον ΔΔΣ εδώ και περίπου 25 χρόνια.

Το απόλυτο ρεκόρ ταχύτητας για πτήση προς τον ΔΔΣ έγινε τον Οκτώβριο του 2020, όταν ένα ρωσικό διαστημόπλοιο Σογιούζ έφθασε εκεί σε λίγο περισσότερο από τρεις ώρες.

Το πλήρωμα της Crew-13 πρόκειται να αντικαταστήσει τους τέσσερις αστροναύτες της αποστολής Crew-12 -τους Αμερικανούς Τζέσικα Μέιρ και Τζακ Χάθαγουεϊ, τη Γαλλίδα Σοφί Αντενό και τον Ρώσο Αντρέι Φεντιάγιεφ.

Με πληροφορίες από dpa, AFP, ΑΠΕ