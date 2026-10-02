«Έχω δύο ιδιότητες, την πολιτική και την επιστημονική. Η μία δεν αναιρεί την άλλη. Οφείλω να καταθέτω την επιστημονική μου άποψη», είπε ο Άγγελος Συρίγος.

«Δεν παίρνω τίποτα πίσω» είπε ο Άγγελος Συρίγος σχετικά με τα όσα είπε περί «υποχώρησης στην Κάσο», που προκάλεσαν την αντίδραση τόσο της ΕΛΑΣ, όσο και του ΠΑΣΟΚ. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας υπεραμύνθηκε, ωστόσο, της τακτικής που ακολούθησε η ελληνική πλευρά, σημειώνοντας πως εκείνη τη στιγμή, έχοντας μπροστά σου πέντε τουρκικά πολεμικά πλοία, αυτό επιβάλλει η επιστήμη των διεθνών σχέσεων, αλλά και η λογική.

«Έχω δύο ιδιότητες, την πολιτική και την επιστημονική. Η μία δεν αναιρεί την άλλη. Οφείλω να καταθέτω την επιστημονική μου άποψη. Γι’ αυτό με καλείτε στον δημόσιο διάλογο. Η λέξη υποχώρηση ακούγεται ξαφνικά. Έχω δύο πράγματα να πω. Έχουμε μία τακτική που ακολουθείτε στη Μεσόγειο τουλάχιστον από το 2003. Έχουνε μπει επτά καλώδια, ποτέ μέχρι το 2024 η Τουρκία δεν είχε εμποδίσει ποτέ την πόντιση των καλωδίων. Υπήρχαν κάποιες διαφωνίες, αλλά ποτέ δεν την είχε εμποδίσει. Όταν ξαφνικά αλλάζει την τακτική της και εμφανίζει πέντε πολεμικά πλοία, εσύ τι κάνεις; Δεν σταματάς για τακτικούς λόγους για να διαπιστώσεις ποια είναι η πρόθεση της άλλης πλευράς από τη στιγμή που δεν έχει εμφανίσει ξανά αυτή τη συμπεριφορά στο παρελθόν. Τι πρέπει να κάνεις; Τι θα έκανε η αντιπολίτευση; Θα βύθιζε τα πέντε πλοία; Δεν θα κοίταγε να διαπιστώσει τι έχει συμβεί; Μόνο όταν καταλάβεις τι γίνεται παίρνεις τις αποφάσεις», είπε αρχικά μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Σε ερώτηση που δέχθηκε για το αν παίρνει πίσω τα περί υποχώρησης, απάντησε εμφατικά: «Επιστημονικά έχω καταθέσει την άποψή μου, δεν παίρνω τίποτα πίσω. Η επιστημονική μου άποψη δεν αναιρείται από την πολιτική μου ιδιότητα. Όταν στις διεθνείς σχέσεις έχεις μια μόνιμη πρακτική και ξαφνικά αλλάζει, στις διεθνείς σχέσεις προσπαθείς να καταλάβεις τι γίνεται. Με τη λογική του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛΑΣ θα έπρεπε να τα βυθίσουμε;»

Για το γεγονός ότι χρησιμοποίησε μια λέξη με μεγάλο βάρος, αντί κάποιας άλλης, απάντησε: «Παίζουμε; Αν χρησιμοποιούσα τη λέξη «ελιγμός» θα ήταν κάτι άλλο; Το έργο θα ξεκινήσει τις επόμενες μέρες. Έγινε αυτό για να διαπιστώσουμε τις προθέσεις της Τουρκίας. Με δεδομένη της αλλαγής της στάσης, ο σχεδιασμός έχει γίνει λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεδομένα. Ένα από τα μαθήματα που έχουμε πάρει είναι ότι δεν κλιμακώνεις χωρίς λόγο, είσαι έτοιμος για όλα τα ενδεχόμενα.

Όταν τα βλέπεις για πρώτη φορά, το πρώτο πράγμα που κάνεις είναι να διαπιστώσεις αν υπάρχει κάποια παρεξήγηση. Έγιναν προσπάθειες αλλεπάλληλες να λυθεί το ζήτημα. Η Τουρκία δεν λαμβάνει υπόψη το διεθνές δίκαιο. Εκείνη τη στιγμή επικράτησε η λογική. Πας αυτομάτως για πόλεμο; Το καλοκαίρι του 2020 ήταν ανακοινωμένο ένα έργο. Ξέραμε τι θα γινόταν. Εδώ είδαμε ξαφνικά πέντε τουρκικά πολεμικά. Αυτό λέει η επιστήμη των διεθνών σχέσεων, αλλά και η λογική».

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