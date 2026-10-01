Μικρή τρύπα στο σχοινί, μεγάλη τρύπα στο ύφασμα, μανταλάκι στο στρίφωμα... Λιγότερα σημάδια, λιγότερο σιδέρωμα, γρηγορότερο στέγνωμα.

Κανείς δεν τους δίνει σημασία. Βρίσκονται σε μια σακούλα δίπλα στο πλυντήριο ή είναι «γατζωμένα» στο σχοινί, κάνοντας... απλά τη δουλειά τους.

Αν όμως παρατηρήσεις προσεκτικά ένα συνηθισμένο μανταλάκι, θα δεις πώς έχει δύο τρύπες: μια μικρή κοντά στο ελατήριο και μια μεγαλύτερη λίγο πιο κάτω.

Οι περισσότεροι άνθρωποι πιάνουν τα ρούχα τους όπως λάχει. Αυτά τα δύο ανοίγματα, όμως, σχεδιάστηκαν για δύο διαφορετικές δουλειές, και η σωστή χρήση τους αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο τα ρούχα σου βγαίνουν από το σχοινί.

Αυτή η λεπτομέρεια έχει γίνει viral σε ολόκληρη την Ευρώπη και αξίζει τριάντα δευτερόλεπτα από τον χρόνο σου.

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Σε τι χρησιμεύει η κάθε τρύπα

Η μικρότερη τρύπα, που βρίσκεται πιο κοντά στη μέση, προορίζεται για να πιάνει το σχοινί απλώματος ή τη ράγα μιας απλώστρας. Το μεγαλύτερο άνοιγμα στο εξωτερικό άκρο προορίζεται για να συγκρατεί το ύφασμα. Αν πιάσεις το μανταλάκι έτσι ώστε το σχοινί να κάθεται στη μικρή τρύπα και το ρούχο στη μεγάλη, η πίεση κατανέμεται εκεί που πρέπει: σταθερά στο σχοινί και απαλά στο ύφασμα.

Αν το κάνεις αντίστροφα, ή αν στριμώξεις ύφασμα και σχοινί μαζί στην άκρη, το μανταλάκι ασκεί ισχυρή πίεση σε μια μικρή περιοχή του υφάσματος. Αυτό είναι που αφήνει τα βαθουλώματα, τις γραμμές και τις τσακίσεις που μετά χρειάζονται σιδέρωμα.

Υπάρχει επίσης και μια κατασκευαστική λογική: Οι τρύπες εξοικονομούν υλικό και βάρος, κάτι που έχει σημασία για τα εκατομμύρια πλαστικά μανταλάκια που κατασκευάζονται κάθε χρόνο, και κάνουν το μανταλάκι πιο εύκαμπτο ώστε να επαναφέρεται καλύτερα. Στα ξύλινα μανταλάκια, παραδοσιακά κατασκευασμένα από σημύδα επειδή δεν σπάει ούτε βγάζει ρετσίνα στα ρούχα, τα ανοίγματα βοηθούν το ξύλο να αντέχει στο συνεχές μούσκεμα και στέγνωμα.

Πού να βάζεις το μανταλάκι, ανάλογα το ρούχο

Η επιλογή της σωστής τρύπας είναι πολύ σημαντική. Ακόμη πιο σημαντικό όμως είναι το σημείο του ρούχου στο οποίο τοποθετείς το μανταλάκι.

T-shirts και ελαφριά τοπ: από το στρίφωμα, όχι από τους ώμους, οι οποίοι ξεχειλώνουν και κάνουν σημάδια.

Παντελόνια και τζιν: από τα ρεβέρ στα πατζάκια, κρεμασμένα ανάποδα.

Φορέματα και φούστες: στη ζώνη ή στις ανθεκτικές πλαϊνές ραφές.

Κάλτσες και εσώρουχα: από το λάστιχο.

Μερικές ακόμη συνήθειες βοηθούν:

Τινάξτε κάθε κομμάτι πριν το κρεμάσετε, ώστε να στεγνώσει ίσιο και όχι στο σχήμα που βγήκε από τον κάδο.

Κρεμάστε τα σκούρα χρώματα στη σκιά, καθώς ο δυνατός ήλιος τα ξεθωριάζει.

Μαζέψτε τα μανταλάκια μέσα όταν τελειώσει το άπλωμα: αν μείνουν στο σχοινί μέσα στη βροχή και τον ήλιο, τα ξύλινα μανταλάκια γκριζάρουν και μπορούν να σημαδέψουν τα ανοιχτόχρωμα ρούχα, ενώ τα πλαστικά γίνονται εύθραυστα και σπάνε.

Υπάρχει κι ένα μπόνους: Όταν τα ρούχα κρέμονται από το ύφασμα αντί να πιέζονται επίπεδα πάνω στο σχοινί, ο αέρας κυκλοφορεί καλύτερα γύρω τους, οπότε στεγνώνουν πιο γρήγορα και ομοιόμορφα, ειδικά τα «χοντρά υφάσματα», όπως οι πετσέτες και τα τζιν.