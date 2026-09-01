Τα υπολείμματα υφάσματος εντοπίστηκαν σε έναν από τους τάφους, μαζί με δύο οβάλ περόνες, χαρακτηριστικά εξαρτήματα της γυναικείας ενδυμασίας των Βίκινγκ.

Αρχαιολόγοι στη Δανία έφεραν στο φως ένα σπάνιο εύρημα: έναν τάφο της εποχής των Βίκινγκ που περιείχε υπολείμματα ρούχων, τα οποία διατηρήθηκαν για περίπου 1.300 χρόνια. Η ανακάλυψη έγινε στον αρχαιολογικό χώρο του Skonager, κοντά στο Varde, στη νοτιοδυτική Γιουτλάνδη.

Οι ανασκαφές του 2024 αποκάλυψαν ένα νεκροταφείο όπου είχαν ταφεί άνθρωποι διαφορετικών ηλικιών, μαζί με αντικείμενα που συνόδευαν τους νεκρούς, όπως σιδερένια μαχαίρια και γυάλινες χάντρες.

Τα υπολείμματα υφάσματος εντοπίστηκαν σε έναν από τους τάφους, μαζί με δύο οβάλ περόνες, χαρακτηριστικά εξαρτήματα της γυναικείας ενδυμασίας των Βίκινγκ. Σύμφωνα με την Archaeology West Jutland, κομμάτια υφάσματος είχαν παραμείνει προσκολλημένα στις περόνες. Η διάβρωση του μετάλλου απελευθέρωσε άλατα, τα οποία λειτούργησαν κατά τρόπο που βοήθησε στη διατήρηση του υλικού για αιώνες.

Η θέση των υφασμάτων πάνω στις περόνες μπορεί να προσφέρει σημαντικές πληροφορίες στους αρχαιολόγους. Ενδέχεται να αποκαλύψει αν τα κομμάτια προέρχονταν από διαφορετικά στρώματα ένδυσης, αλλά και πώς ήταν τοποθετημένα τα ρούχα που φορούσε το άτομο κατά την ταφή.

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Τι αποκαλύπτουν τα υφάσματα για τη ζωή των Βίκινγκ

Η διατήρηση ενδυμάτων από την εποχή των Βίκινγκ είναι εξαιρετικά σπάνια. Τα ευρήματα του Skonager μπορούν να προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες για την καθημερινότητα και την ενδυμασία της εποχής.

Οι ειδικοί θα εξετάσουν τις τεχνικές ύφανσης, το σχέδιο και την ηλικία των υφασμάτων. Για τον σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθεί, μεταξύ άλλων, η μέθοδος χρονολόγησης με άνθρακα-14. Μία από τις περόνες φέρει σημάδια επισκευής, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποτελούσε οικογενειακό κειμήλιο και να ήταν παλαιότερη από τα υφάσματα.

Παράλληλα, ερευνήτριες του Εθνικού Μουσείου της Δανίας θα αναζητήσουν ίχνη χρωστικών ουσιών. Τα στοιχεία που έχουν διασωθεί δείχνουν ότι οι Βίκινγκ χρησιμοποιούσαν βαμμένα υφάσματα και μαλλί στο φυσικό του χρώμα.

Στη Δανία, η εποχή των Βίκινγκ τοποθετείται μεταξύ 800 και 1050 μ.Χ. Τα υφάσματα, κυρίως από μαλλί και λινάρι, αποτελούσαν βασικό μέρος της καθημερινής ζωής. Όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, η παραγωγή τους ήταν εξίσου σημαντική με άλλες δραστηριότητες, όπως το κυνήγι, η γεωργία και η κατασκευή κατοικιών.

Τα ευρήματα στο Skonager αποτελούν, έτσι, ένα μικρό αλλά πολύτιμο παράθυρο σε έναν ολόκληρο κόσμο υφαντουργίας που μέχρι σήμερα γνωρίζουμε κυρίως από αποσπασματικά αρχαιολογικά στοιχεία.

Με πληροφορίες από smithsonianmag.com