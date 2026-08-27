Η οροφή του κελαριού καλύπτει περίπου 25 τετραγωνικά μέτρα, δίνοντας στους ειδικούς αρκετό υλικό για να μελετήσουν.

Ένα κελάρι στη νότια Γερμανία έμοιαζε αρχικά με έναν απολύτως συνηθισμένο μεσαιωνικό χώρο. Η κατασκευή του χρονολογείται από το 1244, ενώ η οροφή του έδειχνε να είναι φτιαγμένη απλώς από παλιές ξύλινες σανίδες.

Όταν όμως οι αρχαιολόγοι εξέτασαν προσεκτικότερα την κατασκευή, διαπίστωσαν κάτι πολύ πιο ενδιαφέρον. Τουλάχιστον 19 από τις σανίδες προέρχονταν από το κύτος ενός μεσαιωνικού πλοίου. Η ανακάλυψη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς το ξύλο έχει διατηρηθεί σε εξαιρετική κατάσταση και μπορεί να δώσει στους αρχαιολόγους πολύτιμες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο κατασκευάζονταν τα πλοία κατά τον Μεσαίωνα.

Η ανακάλυψη έγινε στην Κωνστάντια της Γερμανίας, στο πλαίσιο μελέτης της ιστορίας της αρχιτεκτονικής από την Κρατική Υπηρεσία Προστασίας Μνημείων της Στουτγάρδης (LAD). Η οροφή του κελαριού καλύπτει περίπου 25 τετραγωνικά μέτρα, δίνοντας στους ειδικούς αρκετό υλικό για να μελετήσουν.

«Στην αρχή γνωρίζαμε μόνο ότι οι σανίδες είχαν επαναχρησιμοποιηθεί. Το ότι προέρχονταν από πλοίο ήταν η μεγάλη έκπληξη», δήλωσε η Δρ. Aline Kottmann, ειδικός στη μεσαιωνική αρχαιολογία.

Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι οι σανίδες ανήκαν σε ένα φορτηγό πλοίο με επίπεδο πυθμένα, το οποίο ταξίδευε στις λίμνες της περιοχής κατά τη μεσαιωνική εποχή. Οι ερευνητές κατάφεραν να αναγνωρίσουν την προέλευσή τους από το σχήμα τους, τις σειρές των καρφιών και τους ξύλινους συνδέσμους που είχαν χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του πλοίου.

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Μάλιστα, ορισμένες σανίδες βρίσκονται ακόμη στη σειρά που είχαν όταν αποτελούσαν μέρος του κύτους. Αυτό δείχνει ότι οι άνθρωποι που κατασκεύασαν το κελάρι πιθανότατα πήραν μεγάλα και σχετικά άθικτα κομμάτια του παλιού πλοίου και τα χρησιμοποίησαν ξανά ως οικοδομικό υλικό. Σε αρκετά σημεία έχουν διατηρηθεί ακόμη και υπολείμματα του υλικού που χρησιμοποιούσαν οι ναυπηγοί για να σφραγίζουν τα κενά ανάμεσα στις σανίδες, ώστε να μην περνά το νερό.

Οι αρχαιολόγοι εντόπισαν επίσης τουλάχιστον τέσσερα σημεία όπου το πλοίο είχε επισκευαστεί. Τα κατεστραμμένα κομμάτια είχαν αφαιρεθεί και αντικατασταθεί με νέα, ειδικά προσαρμοσμένα τμήματα ξύλου. Σε μία από τις επισκευές χρησιμοποιήθηκε ένα κομμάτι σε σχήμα χελιδονoουράς, μια τεχνική που μέχρι σήμερα δεν έχει βρεθεί σε άλλο γνωστό μεσαιωνικό πλοίο στην περιοχή της λίμνης Κωνστάντιας σύμφωνα με το allthatsinteresting.com.

Ένα «παράθυρο» στη μεσαιωνική ναυπηγική

Η ανακάλυψη έχει ιδιαίτερη αξία για τους επιστήμονες, επειδή το ξύλο δεν βρέθηκε μέσα σε νερό, αλλά σε ένα ξηρό κελάρι. Αυτό σημαίνει ότι έχει διατηρηθεί πολύ καλύτερα και μπορεί να εξεταστεί με μεγαλύτερη λεπτομέρεια σε σχέση με τα ξύλινα τμήματα πλοίων που έχουν παραμείνει βυθισμένα για αιώνες. Η LAD αναζητά εδώ και χρόνια μεσαιωνικά ναυάγια στη λίμνη Κωνστάντια, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Wrecks and Deep Sea». Το συγκεκριμένο εύρημα μπορεί να προσθέσει σημαντικές πληροφορίες στις έρευνες για τα πλοία που ταξίδευαν στην περιοχή.

«Γνωρίζουμε ότι κατά τον Μεσαίωνα τα παλιά πλοία χρησιμοποιούνταν ξανά ως οικοδομική ξυλεία. Ωστόσο, η περίπτωση της Κωνστάντιας είναι πραγματικά ξεχωριστή. Δεν έχουμε απλώς μεμονωμένα κομμάτια ξύλου, αλλά ένα σχεδόν ολόκληρο κύτος πλοίου που επαναχρησιμοποιήθηκε», εξήγησε η Alexandra Ulisch, μέλος της ερευνητικής ομάδας.

Οι επιστήμονες ελπίζουν ότι η μελέτη των σανίδων θα τους βοηθήσει να καταλάβουν καλύτερα πώς κατασκευάζονταν τα μεσαιωνικά πλοία και πώς ενώνονταν τα διαφορετικά τμήματα του κύτους. Ήδη δημιουργήθηκε ένα τρισδιάστατο μοντέλο της οροφής και των σανίδων, ενώ οι ερευνητές πήραν και δείγματα ξύλου για δενδροχρονολόγηση. Μελετώντας τους ετήσιους δακτυλίους των δέντρων, θα μπορέσουν να προσδιορίσουν πότε κόπηκαν τα δέντρα και να υπολογίσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια την ηλικία του πλοίου.

Για τους αρχαιολόγους, λοιπόν, αυτό που έμοιαζε αρχικά με μια απλή ξύλινη οροφή αποδείχθηκε ένα μοναδικό αρχαιολογικό εύρημα. Ένα παλιό πλοίο, που κάποτε ταξίδευε στα νερά της λίμνης Κωνστάντιας, κατέληξε αιώνες αργότερα να γίνει μέρος ενός κτιρίου και σήμερα, περίπου 800 χρόνια μετά, να προσφέρει στους επιστήμονες πολύτιμες πληροφορίες για την τεχνολογία και τη ζωή του Μεσαίωνα.