Ένα σπήλαιο στις ακτές της Μεσογείου άνοιξε ένα σπάνιο «παράθυρο» στο μακρινό παρελθόν, αποκαλύπτοντας πώς ζούσαν και τελικά πώς χάθηκαν οι τελευταίοι Νεάντερταλ της Γης

Στις ακτές της Μεσογείου, ένα σπήλαιο αφηγείται μια συναρπαστική ιστορία ζωής, θανάτου και επιβίωσης.

Όταν οι αρχαιολόγοι έκαναν ανασκαφή στον χώρο, ανακάλυψαν ένα ζωντανό μουσείο της ζωής των Νεάντερταλ, γεμάτο ευρήματα που τεκμηριώνουν τον πλούσιο πολιτισμό τους και τις καθημερινές τους συνήθειες. Ίσως το πιο εντυπωσιακό απ’ όλα είναι ότι το σπηλαιώδες σύστημα περιλάμβανε ακόμη και έναν κρυφό θάλαμο, ο οποίος παρέμενε σφραγισμένος έως και 40.000 χρόνια.

Το σύμπλεγμα των Σπηλαίων του Γκόρχαμ (Gorham’s Cave Complex) βρίσκεται στις ακτές του Γιβραλτάρ, ενός βρετανικού υπερπόντιου εδάφους στο νότιο άκρο της Ισπανίας. Φωλιασμένο στους απότομους ασβεστολιθικούς βράχους, αυτό το παραθαλάσσιο σύμπλεγμα αποτελείται από τέσσερα ξεχωριστά σπήλαια: το Σπήλαιο Γκόρχαμ, το Σπήλαιο Vanguard, το Σπήλαιο της Ύαινας και το Σπήλαιο Bennett.

Κάποτε βρισκόταν πιο βαθιά στην ενδοχώρα, όμως η άνοδος της στάθμης της θάλασσας επί χιλιάδες χρόνια έφερε την είσοδο του συμπλέγματος ακριβώς στην άκρη της Μεσογείου.

Τα σπήλαια ανακαλύφθηκαν για πρώτη φορά το 1907, ωστόσο δεν αποτέλεσαν αντικείμενο συστηματικών αρχαιολογικών ανασκαφών μέχρι τη δεκαετία του 1980, όταν έγινε σαφές πόσο πλούτο έκρυβε πραγματικά ο χώρος.

Αν και δεν έχουν βρεθεί ποτέ σκελετικά κατάλοιπα Νεάντερταλ ή Homo sapiens στο εσωτερικό τους, υπάρχουν άφθονα στοιχεία ανθρώπινης δραστηριότητας που εκτείνονται σε βάθος 100.000 ετών. Αυτό προηγείται της άφιξης των σύγχρονων ανθρώπων στη Δυτική Ευρώπη πριν από περίπου 40.000 χρόνια, γεγονός που δείχνει ότι πρόκειται για έργο των Νεάντερταλ.

Μερικά από τα πιο κρίσιμα στοιχεία προέρχονται από θαλάσσιους οργανισμούς. Με τα χρόνια, οι ερευνητές που ανασκάπτουν το σπήλαιο έχουν εντοπίσει τεράστιες ποσότητες από όστρακα μυδιών, καθώς και οστά ψαριών, φώκιων και δελφινιών. Αυτά τα κατάλοιπα δεν θα μπορούσαν να έχουν φτάσει στο σπήλαιο φυσικά μέσω της παλίρροιας ή των κυμάτων, ενώ είναι επίσης σαφές ότι ορισμένα από αυτά έχουν υποστεί επεξεργασία με μαχαίρια και άλλες τεχνικές τεμαχισμού.

Τα δάπεδα είναι διακοσμημένα με αρκετά μοτίβα διασταυρούμενων χαράξεων στο υπόστρωμα του βράχου. Αν και υπάρχει κάποια διαφωνία σχετικά με το ποιος δημιούργησε αυτά τα σημάδια, ερευνητές υποστηρίζουν ότι έγιναν από Νεάντερταλ πριν από περισσότερα από 39.000 χρόνια. Θα μπορούσαν άραγε αυτές οι πρόχειρες χαράξεις να θεωρηθούν έργα τέχνης; Αν ναι, θα αποτελούσαν ακόμη ένα παράδειγμα της δημιουργικής και ευφυούς πλευράς των Νεάντερταλ.

Όσον αφορά τη νοημοσύνη τους, πιο πρόσφατη έρευνα στο Σπήλαιο Vanguard εντόπισε μια εστία ηλικίας 60.000 ετών που χρησιμοποιούνταν για την παραγωγή πίσσας από σημύδα, μιας παχύρρευστης, κολλώδους ουσίας που χρησιμοποιούσαν οι προϊστορικοί άνθρωποι για να προσαρμόζουν λαβές σε εργαλεία ή όπλα. Αυτό δείχνει ότι οι κάτοικοι του σπηλαίου ήταν ευφυείς, επινοητικοί και πιθανόν μετέδιδαν γνώσεις από γενιά σε γενιά.

Το 2021, οι ερευνητές προχώρησαν σε ακόμη μία συναρπαστική ανακάλυψη στο σύμπλεγμα. Αρχαιολόγοι από το Εθνικό Μουσείο του Γιβραλτάρ εντόπισαν έναν θάλαμο βάθους 13 μέτρων (42 ποδιών) στο πίσω μέρος του Σπηλαίου Vanguard, ο οποίος είχε σφραγιστεί από ιζήματα για τουλάχιστον 40.000 χρόνια. Η αρχική ανάλυση αποκάλυψε κατάλοιπα λύγκα, ύαινας και ενός γύπα. Θεωρείται απίθανο τα ζώα αυτά να βρέθηκαν τυχαία στον θάλαμο· η ομάδα εντόπισε επίσης το κέλυφος ενός μεγάλου βούκινου, ενός εδώδιμου θαλάσσιου σαλιγκαριού, το οποίο πρέπει να μεταφέρθηκε έως τον θάλαμο, δεδομένης της απόστασής του από το νερό.

Οι Νεάντερταλ φαίνεται ότι κατοίκησαν το Σπήλαιο Γκόρχαμ έως και πριν από 33.000 έως 24.000 χρόνια, κάτι που θεωρείται εξαιρετικά πρόσφατο. Συνήθως γίνεται δεκτό ότι οι άνθρωποι αυτοί εξαφανίστηκαν περίπου πριν από 40.000 χρόνια, όμως τα ευρήματα στο Γιβραλτάρ υποδηλώνουν ότι ορισμένοι πληθυσμοί ενδέχεται να επιβίωσαν για πολύ περισσότερο.

Αν όλες αυτές οι εκτιμήσεις είναι σωστές, τότε αυτό θα σήμαινε ότι μερικοί από τους τελευταίους Νεάντερταλ στον κόσμο έζησαν μέσα και γύρω από το Σπήλαιο Γκόρχαμ — ένα ειδυλλιακό περιβάλλον για να σφραγίσει την οριστική εξαφάνιση του είδους τους.

Πηγή: IFLScience