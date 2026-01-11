Σε δοκιμές σε ηλικιωμένα ποντίκια, ο χόνδρος του γόνατος που είχε προηγουμένως φθαρεί πάχυνε μετά την εισαγωγή ενός αναστολέα 15-PGDH. Σε παρόμοιες δοκιμές σε νεαρά, τραυματισμένα ποντίκια, ο αναστολέας προσέφερε προστασία από τις συνήθεις επιπτώσεις της οστεοαρθρίτιδας που προκαλείται από τραυματισμό.

Μια μελέτη σε ποντίκια από ερευνητές του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ ανίχνευσε την απώλεια χόνδρου που συνοδεύει τη γήρανση σε μία μόνο πρωτεΐνη, υποδεικνύοντας θεραπείες που μπορεί κάποια μέρα να αποκαταστήσουν την κινητικότητα και να μειώσουν την ενόχληση στους ηλικιωμένους, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην αντιμετώπιση της οστεοαρθρίτιδας.

Όπως αναφέρει το sciencealert.com, η πρωτεΐνη 15-PGDH έχει προηγουμένως συνδεθεί εκτενώς με τη γήρανση: γίνεται πιο άφθονη καθώς μεγαλώνουμε και παρεμβαίνει στα μόρια που επιδιορθώνουν τους ιστούς και μειώνουν τη φλεγμονή.

Αυτό οδήγησε τους επιστήμονες να εξετάσουν εάν η 15-PGDH μπορεί να εμπλέκεται στην οστεοαρθρίτιδα, όπου η καταπόνηση στις αρθρώσεις οδηγεί στη διάσπαση του κολλαγόνου στον χόνδρο, προκαλώντας φλεγμονή και πόνο.

Όταν οι ερευνητές ενεργοποίησαν το ισοδύναμο ενός τραυματισμού του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου σε ποντίκια και στη συνέχεια εφάρμοσαν τη θεραπεία, η οστεοαρθρίτιδα δεν αναπτύχθηκε, όπως θα αναμενόταν κανονικά σε αυτά τα είδη ποντικιών.

Προηγούμενες προσπάθειες αναγέννησης χόνδρου περιελάμβαναν τη χρήση βλαστοκυττάρων, ένας παράγοντας που δεν ήταν πλέον απαραίτητος όταν αναστέλλεται η 15-PGDH. Αντ' αυτού, τα χονδροκύτταρα που δημιουργούν και συντηρούν τον χόνδρο μετασχηματίζονταν σε μια πιο υγιή και χρήσιμη κατάσταση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Πρόκειται για έναν νέο τρόπο αναγέννησης ενήλικου ιστού και έχει σημαντική κλινική υπόσχεση για τη θεραπεία της αρθρίτιδας λόγω γήρανσης ή τραυματισμού», λέει η μικροβιολόγος Helen Blau. «Ψάχναμε για βλαστοκύτταρα, αλλά σαφώς δεν εμπλέκονται. Είναι πολύ συναρπαστικό».

Τα ποντίκια που υποβλήθηκαν σε θεραπεία είχαν πιο σταθερό βάδισμα, γεγονός που υποδηλώνει ότι βίωναν λιγότερο πόνο και έδειξαν ότι έβαζαν περισσότερο βάρος στα τραυματισμένα πόδια τους - ενδείξεις ότι η αποκατάσταση του χόνδρου ισοδυναμούσε με βελτιωμένη σωματική υγεία.

Το ίδιο πείραμα δοκιμάστηκε επίσης σε δείγματα ανθρώπινου ιστού που ελήφθησαν από άτομα που είχαν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση αντικατάστασης γόνατος. Και πάλι, υπήρχαν σαφή σημάδια αναγέννησης, με τον χόνδρο να γίνεται πιο άκαμπτος και να δείχνει λιγότερα σημάδια φλεγμονής.

«Ο μηχανισμός είναι αρκετά εντυπωσιακός και πραγματικά άλλαξε την οπτική μας για το πώς μπορεί να συμβεί η αναγέννηση των ιστών», λέει ο ορθοπεδικός επιστήμονας Nidhi Bhutani. «Είναι σαφές ότι μια μεγάλη ομάδα ήδη υπαρχόντων κυττάρων στον χόνδρο αλλάζουν τα πρότυπα γονιδιακής έκφρασης».

«Και στοχεύοντας αυτά τα κύτταρα για αναγέννηση, μπορεί να έχουμε την ευκαιρία να έχουμε μεγαλύτερο συνολικό αντίκτυπο κλινικά».

Ενώ υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά να γίνει, αυτό θα μπορούσε τελικά να οδηγήσει σε αποτελεσματικές θεραπείες για την αναστροφή της βλάβης που προκαλείται από την αρθρίτιδα ή τη γήρανση γενικότερα. Θα μπορούσαμε να οδεύουμε προς ένα μέλλον όπου οι αντικαταστάσεις ισχίου και γόνατος δεν θα χρειάζονται πλέον.

Εκτός από την αντικατάσταση των αρθρώσεων που επηρεάζονται, οι τρέχουσες επιλογές θεραπείας για την οστεοαρθρίτιδα περιορίζονται στη διαχείριση του πόνου. Παρά την πολλά υποσχόμενη έρευνα τα τελευταία χρόνια, δεν έχουμε ακόμη τίποτα που να αντιμετωπίζει την αιτία της πάθησης.

Τα επόμενα βήματα θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν μια κλινική δοκιμή. Μια προηγούμενη δοκιμή ενός αναστολέα 15-PGDH για την καταπολέμηση της μυϊκής αδυναμίας δεν έθεσε καμία κόκκινη σημαία όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια, κάτι που θα πρέπει να επιταχύνει τη διαδικασία δοκιμών για παρόμοια φάρμακα.

«Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι με αυτή την πιθανή ανακάλυψη», λέει ο Blau. «Φανταστείτε την αναγέννηση του υπάρχοντος χόνδρου και την αποφυγή της αντικατάστασης αρθρώσεων».