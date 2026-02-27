Η ριψοκίνδυνη προσπάθεια 190 κιλών.

Ένας 14χρονος χρήστης του Tik Tok επιχείρησε ένα αρκετά ριψοκίνδυνο εγχείρημα σε πάγκο γυμναστικής. Ο νεαρός, που ασχολείται με τα βάρη, προσπάθησε να σηκώσει 190 κιλά, χωρίς όμως επιτυχία.

Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας, η μπάρα λύγισε και κατέληξε στο στήθος του, προκαλώντας πανικό σε όσους βρίσκονταν στον χώρο, οι οποίοι έσπευσαν αμέσως να τον βοηθήσουν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το περιστατικό δεν του προκάλεσε κάποιον σοβαρό τραυματισμό παρά μόνο οτι για κάποιες ώρες έχασε τη φωνή του. Όπως αναφέρει στην αρχή του βίντεο που δημοσίευσε, μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε ακτινογραφίες και μαγνητική τομογραφία. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι δεν υπέστη κάποιο κάταγμα ή άλλη σοβαρή βλάβη.

Κάτω από την ανάρτησή του στο TikTok, πολλοί χρήστες σχολίασαν με απορία: «Πώς κατάφερες να σωθείς;». Ο ίδιος πάντως, απάντησε πως αισθάνεται καλά και ότι σκοπεύει να επιστρέψει στις προπονήσεις του μέσα στις επόμενες ημέρες.

{https://www.tiktok.com/@builtbyjaydenn/video/7610985527742844174?is_from_webapp=1&sender_device=pc}