Κινηματογραφική ληστεία σημειώθηκε στη Βάρη.

Ληστεία εμπνευσμένη από ταινία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας, 9/2, στη Βάρη Αττικής, όταν δύο άτομα χρησιμοποίησαν το αυτοκίνητο τους σαν «πολιορκητικό κριό» και εισέβαλαν σε επιχείρηση.

Οι δύο επίδοξοι ληστές πραγματοποίησαν όπισθεν και με το πίσω μέρος του οχήματος έσπασαν την τζαμαρία της επιχείρησης. Στη συνέχεια, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, άρχισαν να αφαιρούν ό,τι έβρισκαν, με τη λεία τους να ανέρχεται στα 15.000 ευρώ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgbalbgifgzt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Κάτοικοι της περιοχής δήλωσαν στον Alpha ότι το συγκεκριμένο όχημα έκανε γύρους στην περιοχή, αναζητώντας πιθανό στόχο για ληστεία. Παράλληλα, ανέφεραν ότι τα περιστατικά διαρρήξεων και κλοπών είναι καθημερινά.

«Μου ήρθε η ειδοποίηση του συναγερμού στο κινητό, μπήκα στις κάμερες και είδα τους δύο κουκουλοφόρους να έχουν σπάσει την τζαμαρία. Ήρθαμε όσο πιο γρήγορα μπορούσαμε και για 2-3 λεπτά δεν τους προλάβαμε», δήλωσε η ιδιοκτήτρια της επιχείρησης.