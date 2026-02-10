«Είχα μια πενταετή εντολή για να φέρω την αλλαγή. Σκοπεύω να γεράσω με αυτό για το οποίο εξελέγην, δηλαδή να φέρω αυτή την αλλαγή» διαμήνυσε ο Κιρ Στάρμερ.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ επέμεινε ότι «δεν θα εγκαταλείψει ποτέ την εντολή που του δόθηκε» από τον λαό, εν μέσω παραιτήσεων και σφοδρών επικρίσεων μετά τις αποκαλύψεις για τη σχέση του Πίτερ Μάντελσον με τον εκλιπόντα δισεκατομμυριούχο, σεξουαλικό παραβάτη Τζέφρι Επστάιν.

Στις πρώτες του δηλώσεις on camera μετά από ένα δύσκολο 24ωρο, ο ηγέτης των Εργατικών αστειεύτηκε ότι «ήταν μια πολυάσχολη εβδομάδα» και τόνισε ότι ήθελε «να έχει την ευκαιρία να πει» πως ό,τι και αν συμβαίνει στον κόσμο, «αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι το κόστος ζωής, η πραγματική πληρωμή των λογαριασμών, η επιβίωση, η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, οι δημόσιες υπηρεσίες που λειτουργούν».

«Δεν θα εγκαταλείψω ποτέ από τη χώρα που αγαπώ» διαμήνυσε ο Βρετανός πρωθυπουργός απαντώντας στους επικριτές του που έκαναν λόγο για παραίτηση.

«Αυτά είναι τα πράγματα που έχουν τεράστια σημασία για τους ανθρώπους. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι τις τελευταίες ημέρες που λένε ότι η κυβέρνηση των Εργατικών θα έπρεπε να έχει μια διαφορετική μάχη, μια μάχη με τον εαυτό της, αντί για μια μάχη για τα εκατομμύρια των ανθρώπων που χρειάζονται να αγωνιστούμε γι' αυτούς» συνέχισε ο Στάρμερ και πρόσθεσε πως σε όλους αυτούς απαντά πως «δεν θα εγκαταλείψω ποτέ από την εντολή που μου δόθηκε να αλλάξω αυτή τη χώρα. Δεν θα εγκαταλείψω ποτέ τους ανθρώπους για τους οποίους είμαι επιφορτισμένος να αγωνίζομαι και δεν θα εγκαταλείψω ποτέ από τη χώρα που αγαπώ».

Ο Στάρμερ έστρεψε τα βέλη του και προς του επικριτές του λέγοντας πως «Θέλω να υπηρετήσω κάθε κομμάτι αυτής της χώρας, της χώρας που αγαπώ. Αλλά η μάχη που έρχεται στην πολιτική, η πραγματική μάχη δεν είναι στο Εργατικό Κόμμα. Είναι με τη δεξιά πολιτική που το αμφισβητεί αυτό. Η πολιτική της Μεταρρύθμισης, η πολιτική του διαίρει, διαίρει, διαίρει. Παράπονα, παράπονα, παράπονα που θα διαλύσουν τη χώρα μας. Αυτή είναι η μάχη στην οποία βρισκόμαστε. Και θα είμαι σε αυτή τη μάχη όσο αναπνεώ».

Υπενθυμίζεται ότι ο επικεφαλής του επιτελείου του Στάρμερ, Μόργκαν ΜακΣουίνι παραιτήθηκε, δηλώνοντας ότι αναλαμβάνει «πλήρη ευθύνη» για την συμβουλή του στον Βρετανό πρωθυπουργό να διορίσει τον Μάντελσον.

Με πληροφορίες του Sky News