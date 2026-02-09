Η Μάξγουελ είχε ήδη δηλώσει ότι θα μιλήσει για την υπόθεση Επστάιν μόνο αν της δοθεί ασυλία.

Η Γκισλέιν Μάξγουελ, η πρώην στενή συνεργάτιδα του Τζέφρι Επστάιν, αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις κατά τη διάρκεια κατάθεσής της στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής τη Δευτέρα, επικαλούμενη το δικαίωμά της βάσει της Πέμπτης Τροπολογίας του Συντάγματος.

Η Μάξγουελ είχε προηγουμένως δηλώσει ότι θα επικαλεστεί το νόμο περί σιωπής, λέγοντας ότι θα κατέθετε ενόρκως μόνο εάν της δοθεί ασυλία.

Οι βουλευτές που αποχώρησαν από την κατάθεση εξοργίστηκαν επειδή επικαλέστηκε το δικαίωμά της βάσει της Πέμπτης Τροποποίησης σε κάθε ερώτηση που της τέθηκε, υποστηρίζοντας ότι η γενική απάντηση ήταν ακατάλληλη, δεδομένου ότι είχαν πολλές ερωτήσεις που δεν αφορούσαν τη δική της συμπεριφορά.

«Της δόθηκε μια ευκαιρία. Θα την είχαμε φέρει μήνες πριν, αλλά έχει δηλώσει ότι επρόκειτο να επικαλεστεί την πέμπτη τροπολογία και, δυστυχώς, είχε σήμερα την ευκαιρία να απαντήσει σε ερωτήσεις που έχει κάθε Αμερικανός, ερωτήσεις που θα ήταν πολύ σημαντικές σε αυτήν την έρευνα και επέλεξε να επικαλεστεί το δικαίωμά της βάσει της Πέμπτης τροπολογίας», δήλωσε ο πρόεδρος Τζέιμς Κόμερ (Ρεπουμπλικάνος-Κεντάκι) μετά την αποχώρησή από την κατάθεση, η οποία διεξήχθη μέσω βίντεο καθώς η Μάξγουελ εκτίει την ποινή φυλάκισής της στο Τέξας.

Ο βουλευτής Ρόμπερτ Γκαρσία, Δημοκρατικός από την Καλιφόρνια, δήλωσε ότι η άρνησή της να απαντήσει σε ερωτήσεις εμπόδισε επίσης το ενδιαφέρον των Δημοκρατικών να αποκαλύψουν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το γιατί η Μάξγουελ μεταφέρθηκε από τη Φλόριντα σε φυλακή χαμηλότερης ασφαλείας μετά τη συνάντησή της πέρυσι με τον Αναπληρωτή Γενικό Εισαγγελέα Τοντ Μπλανς.

«Αφού αψήφησε μήνες την κλήτευσή μας, η Γκισλέιν Μάξγουελ τελικά εμφανίστηκε ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας και δεν είπε τίποτα. Δεν απάντησε σε καμία ερώτηση και δεν παρείχε καμία πληροφορία για τους άνδρες που βίασαν και διακίνησαν γυναίκες και κορίτσια», δήλωσε ο Γκαρσία σε ανακοίνωσή του.

«Ποιον προστατεύει; Και πρέπει να μάθουμε γιατί της έχει δοθεί ειδική μεταχείριση σε φυλακή χαμηλής ασφαλείας από την κυβέρνηση Τραμπ. Θα τερματίσουμε αυτή την συγκάλυψη του Λευκού Οίκου» διαμήνυσε.