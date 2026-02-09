Ο Γενικός Δείκτης Τιμών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών υποχώρησε κατά 1,43% και διαμορφώθηκε στις 2.328,46 μονάδες.

Απώλειες κατέγραψε το Χρηματιστήριο Αθηνών τη Δευτέρα, με την Alpha Bank να δέχεται ισχυρές πιέσεις.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών υποχώρησε κατά 1,43% και διαμορφώθηκε στις 2.328,46 μονάδες. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 403,82 εκατ. ευρώ, με τον όγκο να φτάνει τα 55,44 εκατ. τεμάχια, ενώ διακινήθηκαν 57 πακέτα συνολικής αξίας 67,83 εκατ. ευρώ. Στο σύνολο της αγοράς, 36 μετοχές κινήθηκαν ανοδικά, 74 υποχώρησαν και 13 παρέμειναν αμετάβλητες, αποτυπώνοντας το αρνητικό κλίμα που επικράτησε στη συνεδρίαση.

Ισχυρές πιέσεις δέχθηκε ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος υποχώρησε κατά 2,15% στις 2.752 μονάδες. Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψε η Alpha Bank με απώλειες 5,51%, ενώ ακολούθησαν η Εθνική Τράπεζα με -2,26%, η Πειραιώς με -1,47%, η Τράπεζα Κύπρου με -1,63% και η Eurobank με -0,93%. Αντίθετα, η Optima κινήθηκε ανοδικά, κλείνοντας με κέρδη 0,83%.

Πτωτικά κινήθηκε και η υψηλή κεφαλαιοποίηση, με τον δείκτη FTSE 25 να χάνει 1,59% και να κλείνει στις 5.949 μονάδες, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM υποχώρησε κατά 0,37% στις 2.823 μονάδες. Στις μετοχές της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, πέραν της Alpha Bank, σημαντικές απώλειες κατέγραψαν η Metlen με -3,90%, ο ΟΠΑΠ με -2,85%, η ΔΕΗ με -1,51% και η Lamda Development με -1,07%. Αντίθετα, θετικά ξεχώρισαν ο Σαράντης με άνοδο 1,7% και ο Τιτάν με κέρδη 1,46%.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η Ideal υποχώρησε κατά 2,30%, ενώ απώλειες σημείωσαν επίσης η Ιντρακόμ με -2,3% και η Alter Ego με -1,44%. Στον αντίποδα, η Κρι Κρι ενισχύθηκε κατά 1,31% και η ΕΧΑΕ έκλεισε με άνοδο 1,21%.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank, με 12.313.944 και 7.846.347 μετοχές αντίστοιχα, ενώ τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική Τράπεζα με 78,32 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 52,05 εκατ. ευρώ.