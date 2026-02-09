Στο επίκεντρο των τηλεοπτικών εξελίξεων βρίσκεται η εκπομπή «Το ‘χουμε» του Κώστα Τσουρού.

Η εκπομπή «Το ‘χουμε» με κεντρικό παρουσιαστή τον Κώστα Τσουρό, βρίσκεται τις τελευταίες ώρες, στο επίκεντρο των τηλεοπτικών εξελίξεων καθώς ο σταθμός περνάει σε φάση αναδιάρθρωσης.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η εκπομπή αναμένεται να έχει μικρότερη χρονική διάρκεια, περιοριζόμενη πλέον στη μία ώρα, στο πλαίσιο των αλλαγών στον προγραμματισμό.

Όπως αναφέρθηκε σήμερα, Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου, στην εκπομπή του Alpha, «Happy Day», οι αλλαγές αναμένεται να τεθούν σε ισχύ με το «Το ’χουμε» να αποκτά πιο ενημερωτικό χαρακτήρα.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, ο Κώστας Τσουρός «άνοιξε» την εκπομπή του με το τραγούδι «Jalla», που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στην Eurovision 2026, σχολιάζοντας με αφορμή την επικαιρότητα:

«Κι εμείς γενικά έχουμε την τιμητική μας αυτές τις μέρες, δεν έχουμε παράπονο. Αλλά εντάξει, είμαστε εδώ για να κάνουμε τη δουλειά μας και να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές, με βάση αυτό που πάντα ξέρουμε να κάνουμε».

