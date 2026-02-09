Ο 25χρονος επέστρεψε έξω από το κουρείο στην Πύλο, για να επιτεθεί στον 51χρονο.

Κουρέας στην Πύλο δέχθηκε άγρια επίθεση από πελάτη του, με γκλοπ, ο οποίος φαίνεται ότι δεν ικανοποιήθηκε από το κούρεμα.

Το περασμένο Σάββατο (7/2), ο 25χρονος πήγε στην επιχείρηση του 51χρονου και αφού κουρεύτηκε, πλήρωσε και αποχώρησε, χωρίς να εκφράσει κάποιο παράπονο.

Όμως, επέστρεψε έπειτα από περίπου 40 λεπτά και περίμενε έξω από το κουρείο, μπροστά από το αυτοκίνητο του 51χρονου. Όταν ο κουρέας βγήκε έξω, ο 25χρονος του επιτέθηκε χτυπώντας τον με γκλοπ, ενώ τον κυνήγησε κιόλας. Ο επιχειρηματίας γλίτωσε τα χειρότερα επειδή με το χέρι του προστάτευσε το κεφάλι του, ενώ κάποια στιγμή έπεσε το γκλοπ, οπότε πρόλαβε να απομακρυνθεί.

«Είμαι στο νοσοκομείο, γιατί έχω σωματικές βλάβες. Υπάρχουν μώλωπες στο χέρι και στο πόδι, γιατί η πρώτη πήγαινε για το κεφάλι να με βρει και πρόλαβα και έβαλα το χέρι και την πλήρωσε το χέρι μου», δήλωσε ο 51χρονος στην εκπομπή Livenews του Mega, στην οποία προβλήθηκε βίντεο της επίθεσης. «Είμαι σε σοκ, δεν μπορώ να συνέλθω, δεν μου φεύγει αυτή η εικόνα από το μυαλό», συμπλήρωσε ο επιχειρηματίας.

Ο 51χρονος περιέγραψε πως όταν βγήκε από το κουρείο, ρώτησε τον 25χρονο «τι συμβαίνει;», εκείνος έβγαλε το καπέλο και του είπε «πώς με κούρεψες έτσι;». «Βάζει το καπέλο, γυρίζει και μου λέει την εξής φράση “ρε π@@@@η έχεις και παιδί. Βάζει το χέρι πίσω από το μπουφάν, στη ζώνη, πού το είχε κρυμμένο δεν ξέρω, βγάζει ένα πτυσσόμενο γκλοπ μεταλλικό, του τραβάει ένα τίναγμα, και άρχισε και με κοπάναγε», διηγήθηκε ο κουρέας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αφού επιτέθηκε στον 51χρονο, ο 25χρονος προκάλεσε ζημιές στο αυτοκίνητο του κουρέα και τράπηκε σε φυγή. Λίγες ώρες μετά συνελήφθη για επικίνδυνη σωματική βλάβη, εξύβριση, φθορά ξένης περιουσίας και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης 3,5 ετών με ανασταλτικό χαρακτήρα μέχρι την εκδίκαση της έφεσης.

Το βίντεο της επίθεσης στην Πύλο

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgaizy19nt21?integrationId=40599y14juihe6ly}