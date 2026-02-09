Για όλα φταίει μια φωτογραφία από τα σχολικά του χρόνια.

O Benito Antonio Martínez Ocasio, παγκοσμίως γνωστός ως Bad Bunny, έγραψε ιστορία στα 60 χρόνια του Super Bowl ως ο πρώτος καλλιτέχνης που τραγούδησε κυρίως στα ισπανικά, σε ένα σόου ωδή στη λατινοαμερικανική κουλτούρα. Το υπερθέαμα που παρουσίασε ήταν γεμάτο μηνύματα, συμβολισμούς και πολιτικά μηνύματα και συζητήθηκε (αλλά και δίχασε) όσο λίγα.

Πρόσφατα επίσης, ο Πορτορικανός τραγουδιστής, ράπερ και παραγωγός ξεχώρισε στα φετινά Grammy κερδίζοντας το μεγαλύτερο βραβείο της βραδιάς, για το Debí Tirar Más Fotos (Άλμπουμ της χρονιάς), γράφοντας και εκεί ιστορία καθώς πρόκειται για τραγούδια εξ ολοκλήρου στα ισπανικά. Συνολικά, ο Bad Bunny έχει κερδίσει έξι Grammy και 17 Latin Grammy.

Λίγοι ωστόσο γνωρίζουν πώς πήρε το όνομα «Bad Bunny».

«Όταν ήμουν μικρός στο σχολείο, έπρεπε να ντυθώ κουνέλι [σ.σ τις μέρες του Πάσχα], και υπάρχει μια φωτογραφία μου με μια τσαντισμένη έκφραση. Και όταν το είδα, σκέφτηκα ότι θα έπρεπε να ονομάσω τον εαυτό μου "Bad Bunny",» είχε αποκαλύψει σε παλαιότερη συνέντευξή του στο ET, προσθέτοντας ότι «Είναι ένα όνομα που ήξερα ότι θα διαφημιστεί καλά. Ένα κουνελάκι είναι κάτι τόσο κοινό που με έκανε να σκεφτώ ότι κάθε φορά που κάποιος βλέπει ένα, θα θυμάται τη μουσική μου».

Επίσης, το 2025 κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στο TODAY, ο βραβευμένος καλλιτέχνης ανέφερε: «Δεν υπάρχουν κακά κουνελάκια, νομίζω — ακόμα και ένα κακό κουνελάκι θα φαίνεται σαν καλό κουνελάκι. Μου ταίριαξε τέλεια διότι μπορούσα να είμαι κακός, μπορούσα να είμαι και καλός.»

Για την ιστορία, ο Benito Antonio Martínez Ocasio γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κοινότητα του Βέγα Μπάχα, στο Πουέρτο Ρίκο και ήθελε να γίνει από μικρός τραγουδιστής. Αργότερα, ενώ δούλευε σε σούπερ μάρκετ και σπούδαζε στο Πανεπιστήμιο του Αρεκίμπο, απέκτησε δημοτικότητα στο SoundCloud και λίγο αργότερα υπέγραψε συμβόλαιο σε δισκογραφική. Το 2016, κυκλοφόρησε την πρώτη του μεγάλη επιτυχία, «Soy Peor», ενώ συμμετείχε σε singles της Cardi B και του Drake. Το 2018, κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ του, «X 100pre», το οποίο βραβεύτηκε στα Latin Grammy, στην κατηγορία Best Urban Music Album.

Το 2020 τραγούδησε για πρώτη φορά στο Super Bowl LIV halftime show, ως guest, μαζί με τις Shakira και Τζένιφερ Λόπεζ, ενώ είναι ο πρώτος λάτιν τραγουδιστής urban μουσικής, που μπήκε στο εξώφυλλο του Rolling Stone.