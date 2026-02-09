Αποτελεί παράδοση κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου του τελικού του Super Bowl, να παρουσιάζονται τα τρέιλερ των πιο αναμενόμενων blockbuster και ταινιών της χρονιάς.

Η μετάδοση του Super Bowl LX έφερε κύμα τρέιλερ ταινιών και τηλεοπτικών διαφημίσεων, καθώς τα στούντιο συγχρόνισαν τις μεγάλες κυκλοφορίες τους με το τεράστιο κοινό του αγώνα του NFL.

Οι υπηρεσίες streaming, οι σειρές και τα στούντιο animation διεκδίκησαν όλοι χρόνο στον αέρα, παρουσιάζοντας σύντομα teasers και πλήρη τρέιλερ για να ξεκινήσουν τις καμπάνιες για τις μεγαλύτερες ταινίες τους το 2026.

Τα τρέιλερ που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια του Super Bowl

The Mandalorian and Grogu

Η Lucasfilm κυκλοφόρησε ένα τηλεοπτικό σποτ με τον Din Djarin και τον Grogu πάνω σε έλκηθρο και με φωνητική αφήγηση από τον Sam Elliott. Γραμμένη και σκηνοθετημένη από τον Jon Favreau και με τη συνεργασία του Dave Filoni, στην επερχόμενη ταινία πρωταγωνιστούν οι Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Jeremy Allen White και Jonny Coyne.



Η ταινία κυκλοφορεί στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 22 Μαΐου 2026.

{https://youtu.be/sNAYYOYar5U?si=V7H9_9IO-ErMwFPT}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Minions & Monsters

Το πρώτο τρέιλερ δείχνει τα Minions να απελευθερώνουν κατά λάθος τέρατα ενώ κυνηγούν τα όνειρά τους στον κινηματογράφο. Σε σκηνοθεσία του Πιέρ Κόφιν, η ταινία θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 1 Ιουλίου 2026.

{https://youtu.be/ZSdOwt-G49w?si=fhjCorWK-A1Lx-xB}

Hoppers

Το 30 δευτερολέπτων σποτ της Pixar προβλήθηκε πριν από τον Εθνικό Ύμνο και δείχνει έναν άνθρωπο που μεταμορφώνεται σε κάστορα μαζί με διάφορα ζώα όπως βάτραχοι, φίδια, μυρμήγκια και χελώνες. Η σκηνοθεσία ανήκει στον Daniel Chong με πρωταγωνιστές τους Piper Curda, Jon Hamm, Bobby Moynihan και Dave Franco.

Τα Hoppers θα κάνουν πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 6 Μαρτίου 2026.

{https://youtu.be/JfxHGluyOno?si=tmypDXWB11x_v3IY}

Project Hail Mary

Η Amazon και η Sony αποκάλυψαν το τελικό τρέιλερ που δείχνει τον Ράιαν Γκόσλινγκ ως Ράιλαντ Γκρέις και τον εξωγήινο Ρόκι.

{https://youtu.be/HD0DW8nbPZI?si=CYuV44fjI4lzKFI3}

Η ταινία θα κυκλοφορήσει στις 20 Μαρτίου 2026 σε σενάριο Drew Goddard και σκηνοθεσία από τους Phil Lord και Christopher Miller.

{https://youtu.be/P0XN3-n-2Lo?si=b2IxB47s41o_lxaS}

The Adventures of Cliff Booth

Το Netflix κυκλοφόρησε ένα teaser με τον Μπραντ Πιτ να επαναλαμβάνει τον ρόλο του Cliff Booth από το Once Upon a Time in Hollywood του Quentin Tarantino.

Σε σκηνοθεσία του David Fincher και σενάριο του Tarantino, το σίκουελ περιλαμβάνει τους Elizabeth Debicki, Carla Gugino, Yahya Abdul-Mateen II.

The first trailer for David Fincher’s ‘THE ADVENTURES OF CLIFF BOOTH’ has been released.



Coming soon to Netflix. pic.twitter.com/E70SJrBUzB — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) February 9, 2026

Disclosure Day

Το τρέιλερ του ενός λεπτού έδειξε την Emily Blunt και τον Josh O’Connor καθώς προετοιμάζονται να έρθουν σε επαφή με εξωγήινους. Ο Steven Spielberg επιστρέφει στο κινηματογραφικό είδος που εκτόξευσε την καριέρα του, σε σενάριο David Koepp. Πρωταγωνιστούν επίσης Colman Domingo, Colin Firth, και Wyatt Russell.

Η ταινία κάνει πρεμιέρα στις 12 Ιουνίου 2026.

{https://youtu.be/nITN-iQNY0M?si=uwxaO6SMQfeTPtOn}

The Super Mario Galaxy Movie

Το τρέιλερ δείχνει τον Yoshi να σώζει τον Baby Mario και τον Baby Luigi από έναν T-rex.

Η ταινία θα κυκλοφορήσει την 1η Απριλίου 2026, σε σκηνοθεσία Aaron Horvath και Michael Jelenic.

{https://youtu.be/mt6TxIPw11M?si=PZ2bsfBBMea1lEuM}

Supergirl

Ένα σποτ 47 δευτερολέπτων δείχνει τον Krypto και σκηνές από τις τελευταίες μέρες στον Κρύπτον. Αυτό το teaser δεν κυκλοφόρησε στο Super Bowl LX, αλλά χρησιμοποίησε την ευκαιρία για να προωθήσει τη Supergirl χωρίς να ξοδέψει εκατομμύρια σε διαφήμιση.

Η σκηνοθεσία της ταινίας ανήκει στον Craig Gillespie, με πρωταγωνιστές τους: Milly Alcock, Jason Momoa, και Emily Beecham. Κυκλοφορεί στις 26 Ιουνίου 2026.

{https://youtu.be/VoqjnU_wGJM?si=6CMUkTERnvI0i697}

Scream 7

Ένα σποτ πριν την έναρξη του αγώνα έδειξε τη Sidney Prescott και την κόρη της με το νέο Ghostface.

Την ταινία γράφει και σκηνοθετεί ο Kevin Williamson. Η πρεμιέρα έχει οριστεί για τις 27 Φεβρουαρίου 2026.

{https://youtu.be/RcvKH_VjhIQ?si=WEWlhlqXDdqZGi_P}

Michael

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας του Super Bowl, η Lionsgate κυκλοφόρησε ένα τρέιλερ που δείχνει τον Jaafar Jackson στον ρόλο του θείου του και «βασιλιά της ποπ», Michael Jackson.

Η βιογραφική ταινία θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 24 Απριλίου 2026.

{https://youtu.be/mbtgEE6rkxw?si=XQ80t8XRpDn96n3m}