Ιστορική νίκη για τους Seattle Seahawks.

Οι Seattle Seahawks στέφθηκαν πρωταθλητές του NFL επικρατώντας των New England Patriots με 29-13 σε ένα εντυπωσιακό Super Bowl στο Levi’s Stadium της Καλιφόρνια.

Με ηγέτη τον Sam Darnold και απόλυτο πρωταγωνιστή στις ειδικές ομάδες τον kicker Jason Myers, το Seattle έφτασε στο δεύτερο Lombardi Trophy της ιστορίας του, επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική του υπεροχή σε άμυνα και στρατηγική.

Πάνω από 120 εκατομμύρια τηλεθεατές παρακολούθησαν τον αγώνα, ο οποίος διεξήχθη μπροστά σε 75.000 θεατές. Το Super Bowl επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τη θέση του ως το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός στις ΗΠΑ.

Ο Darnold έγραψε τη δική του ιστορία

Ο Sam Darnold ολοκλήρωσε μία από τις μεγαλύτερες επιστροφές στην ιστορία του NFL. Από quarterback που είχε δεχτεί έντονη κριτική για την καριέρα του, βρέθηκε στην κορυφή του κόσμου, οδηγώντας τους Seahawks στον τίτλο.

Πέτυχε ένα καθοριστικό touchdown (γκολ) και ξεπέρασε τις 200 γιάρδες πάσας δείχνοντας απόλυτος κυρίαρχος του παιχνιδιού, ιδιαίτερα στο τελευταίο δεκάλεπτο όπου κρίθηκε η εξέλιξη του ματς.

«Είμαι απίστευτα περήφανος για αυτή την ομάδα. Το να κερδίζεις το Super Bowl είναι ένα συναίσθημα που δεν περιγράφεται», δήλωσε μετά το τέλος του αγώνα.

Ρεκόρ από τον Jason Myers

Ο kicker Jason Myers έγραψε ιστορία, πετυχαίνοντας πέντε field goals, τα περισσότερα που έχουν σημειωθεί ποτέ σε Super Bowl. Οι πόντοι του κράτησαν τους Seattle μπροστά σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του τελικού σκορ.

Την παράσταση έκλεψε ο Bad Bunny, ο οποίος έγινε ο πρώτος καλλιτέχνης που τραγούδησε αποκλειστικά στα ισπανικά σε Super Bowl. Μαζί του εμφανίστηκαν η Lady Gaga και ο Ricky Martin, δημιουργώντας μία από τις πιο εντυπωσιακές μουσικές στιγμές στην ιστορία της διοργάνωσης.

{https://www.youtube.com/watch?v=ohyeURFUSs0}