Ο Bad Bunny δεν χρειάστηκε καν να ανέβει στη σκηνή του Super Bowl για να γράψει ιστορία.

Ο Πορτορικανός σούπερ σταρ, ο οποίος πρόκειται να ηγηθεί του Apple Music Halftime Show στις 8 Φεβρουαρίου στο Σαν Φρανσίσκο, κατέγραψε ήδη το πρώτο του ρεκόρ, αποδεικνύοντας την τεράστια δυναμική του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το επίσημο teaser της εμφάνισής του, που κυκλοφόρησε στις 16 Ιανουαρίου, συγκέντρωσε περισσότερα από 5,1 εκατομμύρια likes και 69,3 εκατομμύρια προβολές στο λογαριασμό του στο Instagram ξεπερνώντας τις αντίστοιχες αναρτήσεις των προηγούμενων καλλιτεχνών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2023 η Rihanna, συγκέντρωσε 4,1 εκατομμύρια likes και 72 εκατομμύρια προβολές στο teaser της, το οποίο ήταν ένα φόρος τιμής στη χώρα καταγωγής της, τα Μπαρμπέϊντος. Ο Usher ανακοίνωσε την εμφάνισή του για το 2024, συγκεντρώνοντας 238.000 likes και 6,6 εκατομμύρια προβολές ενώ ο Kendrick Lamar προανήγγειλε την εμφάνισή του μήνες πριν το σόου καταγράφοντας 3 εκατομμύρια likes και 54 εκατομμύρια προβολές.

Επίσης η ανάρτηση της ανακοίνωσης του Bad Bunny τον περασμένο Σεπτέμβριο έχει ήδη 146 εκατομμύρια προβολές και πάνω από 8 εκατομμύρια likes, όπως αναφέρει το Complex.

Το teaser για το πολυαναμενόμενο σόου του ημιχρόνου υπό τους ήχους του «BAILE INOLVIDABLE» από το πρόσφατο άλμπουμ του με τίτλο DeBÍ TiRAR MáS FOToS αποτελεί «μια ανοιχτή πρόσκληση προς τον κόσμο».

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, «ο Bad Bunny καλεί το κοινό να ενωθεί μαζί του σε μια μνημειώδη εμφάνιση, γιορτάζοντας τον ρυθμό, την ενότητα και τον πολιτιστικό πλούτο που ο ίδιος φέρνει στην παγκόσμια σκηνή».

{https://www.youtube.com/watch?v=SFKLTYwS9Fg}

Ωστόσο, η συμμετοχή του καλλιτέχνη έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις μεταξύ των οποίων και εκείνη του Donald Trump ο οποίος εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι ο Bad Bunny τραγουδά αποκλειστικά στα ισπανικά, δηλώνοντας ότι «δεν μοιάζει με έναν καλλιτέχνη που λειτουργεί ενωτικά και πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν καν ποιος είναι».

Απαντώντας ο Bad Bunny υπεραμύνθηκε της επιλογής του, επιμένοντας στη χρήση της ισπανικής γλώσσας τόσο στα προσωπικά του social media όσο και στις επίσημες πλατφόρμες του NFL.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια του μονολόγου του στο Saturday Night Live, ο καλλιτέχνης έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα (στα ισπανικά): «[Αυτό το μήνυμα είναι] ειδικά για όλους τους Λατίνους...σε ολόκληρο τον κόσμο αλλά και εδώ, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν εργαστεί σκληρά για να ανοίξουν πόρτες και κάθε δικό μου επίτευγμα είναι ένα παραπάνω βήμα. Επιπλέον, ένα δικό μου κατόρθωμα είναι κατόρθωμα όλων μας, αποδεικνύοντας το αποτύπωμά μας και τη συνεισφορά μας σε αυτή τη χώρα. Κανείς δεν θα μπορέσει ποτέ να τα αφαιρέσει ή να τα σβήσει».

Και πρόσθεσε: «Και αν δεν καταλάβατε τι είπα, έχετε τέσσερις μήνες καιρό για να μάθετε [ισπανικά]».