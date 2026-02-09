Η εμφάνιση του Bad Bunny πλαισιώθηκε από τους Lady Gaga, Ricky Martin, Cardi B και Pedro Pascal, μετατρέποντας το halftime show σε ένα πολυφωνικό γεγονός παγκόσμιας εμβέλειας.

Το show του Bad Bunny στο Super Bowl θα μείνει αναμφισβήτητα στην ιστορία - και μάλιστα για πολλούς λόγους.

Το υπερθέαμα, διάρκειας 13 λεπτών, ήταν μια ωδή στη γενέτειρά του, το Πουέρτο Ρίκο.

Το εντυπωσιακό σκηνικό περιλάμβανε μια φυτεία ζαχαροκάλαμων και μια αυθεντική γειτονιά του Πουέρτο Ρίκο με κουρείο, κάβα και την εμβληματική «casita», το σπίτι-σύμβολο των συναυλιών του, ενώ το σόου περιλάμβανε μέχρι και έναν αληθινό γάμο επί σκηνής.

Πόση ώρα όμως χρειάστηκε για να στηθεί όλο αυτο το εντυπωσιακό σκηνικό; Η απάντηση είναι μόλις επτά λεπτά!

