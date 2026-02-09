Απρόσμενη αποκάλυψε έκανε η αστρολόγος Βίκυ Παγιατάκη, στον αέρα της εκπομπής «Buongiorno».

Πιο συγκεκριμένα η ίδια αποκάλυψε τον λόγο που στο παρελθόν την είχαν διώξει από την εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου στο Open.

Οταν λοιπόν ρωτήθηκε από την Φαίη Σκορδά, η ίδια τόνισε ότι την είχαν διώξει γιατί δεν ήθελε να μπει στο πάνελ της εκπομπής ενώ συνέχισε λέγοντας:

«Δεν με έδιωξε η ίδια η Κατερίνα Καινούργιου, να το εξηγήσω. Κάποιος άλλος. Το κορίτσι είναι και έγκυος, να μην της βάλουμε άλλο βάρος».

