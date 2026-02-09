Η παρουσιάστρια ετοιμάζεται σε δύο μήνες να φέρει τον καρπό του έρωτά της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Με αφορμή μία συζήτηση που είχε με την καλεσμένη της, η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε πότε θα αποχωρήσει από τη «Super Katerina», για να γεννήσει αλλά και την ημερομηνία που της έχει δώσει ο γιατρός της.

«17 Απριλίου είναι η ημερομηνία μου. Μακάρι, επειδή το μωράκι είναι λίγο μεγάλο μέχρι στιγμής, να προλάβουμε το 17. Ξέρω πότε θα σταματήσω. Θα σταματήσω πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα με το καλό. Εκείνες τις μέρες. Πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα, ή τη Μεγάλη Εβδομάδα», είπε η Κατερίνα Καινούργιου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgaaiyds3euh?integrationId=40599y14juihe6ly}