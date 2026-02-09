Ο οικονομικός εισαγγελέας αναλαμβάνει την υπόθεση κακοδιαχείρισης και διασπάθισης κονδυλίων του ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κεντρικό πρόσωπο τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλο.

Το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής για το Ξέπλυμα μαύρου χρήματος παρέλαβε ήδη ο επικεφαλής της Οικονομικής Εισαγγελίας Παναγιώτης Καψιμάλης που διέταξε επείγουσα προκαταρκτική εξέταση την οποία ανέθεσε σε επίκουρο οικονομικό εισαγγελέα.

Εκτός από το πόρισμα που συνέταξε ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Χαρ. Βουρλιώτη στην Οικονομική Εισαγγελία έφτασαν και οι διατάξεις για τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων.

Έξι φυσικά πρόσωπα και ισάριθμες εταιρείες φέρονται να εμπλέκονται στη διακίνηση σχεδόν 73 εκ. ευρώ από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους τα οποία προορίζονταν για 7 εκπαιδευτικά προγράμματα της ΓΣΕΕ την περίοδο 2020-2025, αποκομίζοντας, σύμφωνα με το πόρισμα, συνολικό ποσό που υπερβαίνει τα 2.096.344,19€. «Αυτές οι εταιρείες, συνάπτουν συμβάσεις, εισπράττοντας σε μετρητά μέρος των κεφαλαίων χωρίς νόμιμη αιτία. Παράλληλα ορισμένες εξ αυτών στερούνται του απαραίτητου προσωπικού για την ουσιαστική υλοποίηση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, γεγονός που καταδεικνύει ότι έχουν το ρόλο των εταιριών ‘οχημάτων’ για τη διακίνηση κεφαλαίων, που καταλήγουν παράνομα στους πραγματικούς δικαιούχους αυτών και στον Ιωάννη Παναγόπουλο», αναφέρει χαρακτηριστικά το πόρισμα, διαπιστώνοντας «υπόνοιες για κοινή και συντονισμένη δράση των εμπλεκομένων».

Στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας θα διαπιστωθεί αν έχουν διαπραχθεί υπεξαίρεση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, αδικήματα και τα δύο σε βαθμό κακουργήματος.

Στο «μικροσκόπιο» θα μπουν οι κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών

Η Οικονομική Εισαγγελία θα επιδώσει άμεσα τις διατάξεις της δέσμευσης που διατάχθηκε τόσο για τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ όσο και τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους για την εκκίνηση των προθεσμιών προκειμένου να ασκηθούν τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα από τους ελεγχόμενους. Και αυτό γιατί έχουν τη δυνατότητα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα να προσφύγουν κατά των δεσμεύσεων της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους εντός συγκεκριμένης προθεσμίας.

Στο «μικροσκόπιο» θα μπουν οι κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών, οι ενδεχόμενες αγορές ακινήτων και μεγάλης αξίας περιουσιακών στοιχείων, όπως και πολυτελών αυτοκινήτων των εμπλεκομένων, την επίμαχη περίοδο, με τη βοήθεια των Τραπεζών, του Κτηματολογίου και άλλων αρμοδίων φορέων.

Με βάση τα στοιχεία που θα προκύψουν, αν κριθεί ότι αποτελούν ισχυρές ενδείξεις σε βάρος των εμπλεκομένων, θα κληθούν σε εξηγήσεις προκειμένου στη συνέχεια να αποφασιστεί εάν θα ασκηθούν ή όχι ποινικές διώξεις.

Παράλληλα, όμως, συνεχίζεται και η έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος για την υπόθεση αυτή.