Επικεφαλής της Επιτροπής τίθεται ο Κώστας Σκανδαλίδης.

Την επιτροπή Διεύρυνσης και Συμπαράταξης ανακοίνωσε το ΠΑΣΟΚ, σε συνέντευξη Τύπου στη Χαριλάου Τρικούπη.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ - ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ

Αλαχιώτης Σταμάτης, καθηγητής Πανεπιστημίου, πρώην Πρύτανης Πανεπιστημίου Πάτρας

Ανδρούτσου Μαρία, πρώην Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου

Ασημακόπουλος Δημήτρης, Επιχειρηματίας, πρώην Πρόεδρος ΓΣΕΒΕΕ

Βούλγαρης Αλέκος, πρώην Δήμαρχος Βόλου, πρώην Βουλευτής, πρώην Υφυπουργός

Γεννιά Γεωργία, πρώην Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ

Δημητρουλόπουλος Παναγιώτης, πρώην Νομάρχης, πρώην Βουλευτής

Δριβελέγκας Αντώνης, Πανεπιστημιακός, γιατρός

Ζαρωτιάδης Γρηγόρης, Πανεπιστημιακός ΑΠΘ

Ζήση Ροδούλα, πρώην Βουλευτής, πρώην Υφυπουργός

Θεοχάρη Μαρία, πρώην Βουλευτής

Καλογήρου Γιάννης, Πανεπιστημιακός

Καραγιάννης Γιάννης, πρώην Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, Οικονομολόγος

Καραχάλιος Κώστας, οικονομολόγος, πρώην μέλος Κίνησης ΠΡΑΤΤΩ

Καρκούλια Ζωή, Δημ. Υπάλληλος - Αριστερή πρωτοβουλία

Λαζαρίδης Λάζαρος, Μηχανολόγος μηχανικός

Λαμνάτος Κώστας, Χημικός μηχανικός

Λογοθέτης Βασίλης, Πανεπιστημιακός

Μαδεμλής Νίκος, Υπάλληλος ΔΕΗ , πρώην Γρ. Νεολαίας ΠΑΣΟΚ

Μαμέλης Κώστας, Δικηγόρος, πρώην Γρ. Ν.Ε. Θεσσαλονίκης

Μαρκούλης Αντώνης, Δικηγόρος, πρώην Υποψήφιος ΣΥΡΙΖΑ

Μπόλαρης Μάρκος, πρώην Βουλευτής, πρώην Υπουργός

Μπρέμπου Γωγώ, ηθοποιός

Ντάγκας Δημοσθένης, Εκπαιδευτικός

Οικονόμου Νίκος, Πολιτικός Μηχανικός

Ορφανός Μιχάλης, Δικηγόρος

Παλαιογιάννης Σπύρος, Χημικός

Πανούσης Γιάννης, Πανεπιστημιακός, πρώην Υπουργός

Παπαθεοδώρου Θόδωρος, Πανεπιστημιακός, πρώην Βουλευτής, πρώην Υφυπουργός

Παπαμάρκου Γιώργος, Υπάλληλος ΟΤΕ

Παπαμιχαήλ Σωτήρης, Δικηγόρος, Αντιδήμαρχος Αγ. Παρασκευής

Περράκης Στέλιος, Πανεπιστημιακός

Ρέμελης Κώστας, Πανεπιστημιακός, πρώην Πρύτανης Πανεπιστημίου Θράκης

Σακελλίων Γιώργος, Γιατρός, πρώην Γ.Γ. Νέας Γενιάς

Σμυρλής Χρήστος, Οδοντίατρος, πρώην Βουλευτής

Σταθόπουλος Θεοφάνης, πρώην Πρ. Ομοσπ. Εργαζομένων Τσιμέντων Ελλάδος

Σφηκάκης Πέτρος, Δικηγόρος, πρώην Γ.Γ. Νέας Γενιάς

Τάτσης Άγης, Δικηγόρος

Τζιόλας Λευτέρης, Στέλεχος Επιχειρήσεων, πρώην βουλευτής, πρώην Υφυπουργός

Τσακλίδης Γιάννης, πρώην Βουλευτής, πρώην Υφυπουργός

Τσιαούση Ελένη, πρώην Βουλευτής

Τσιρίδης Λευτέρης, Πανεπιστημιακός, γιατρός

Φραγκούλης Μανώλης, Πανεπιστημιακός

Χατζημιχάλης Φώτης, Επιχειρηματίας, πρώην Βουλευτής, πρώην Υφυπουργός

Χάτζιου Τζούλιαν, πρώην μέλος Κ.Σ. Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ

Για το έργο της Επιτροπής, το ΠΑΣΟΚ διατάσσει πανελλαδικά στελέχη του, κατά τομέα και γεωγραφικό χώρο.

Στην Επιτροπή συμμετέχουν κεντρικά στελέχη από τον πολιτικό και κοινωνικό χώρο.

Σκανδαλίδης Κώστας

Κωνσταντόπουλος Δημήτρης - υπεύθυνος Αυτοοργάνωσης

Αργύρης Βαγγέλης - πρώην στελέχη, πρώην βουλευτές

Μαργαρίτης Θόδωρος - Ανανεωτική αριστερά

Γεωργάτος Γεράσιμος - Ανανεωτική αριστερά

Πόντας Απόστολος - Πρόεδρος ΕΔΕΜ

Εδιάρογλου Ρούλης - Κινήσεις πολιτών (Βόρεια Ελλάδα)

Χλωμούδης Κώστας - Κινήσεις πολιτών (Νότια Ελλάδα)

Κατσικάρης Δημήτρης - Περιφερειακή αυτοδιοίκηση

Δανιηλίδης Σίμος - Τοπική αυτοδιοίκηση

Τσούμας Γιώργος - Νεολαία

Μερεντίτη Σούλα – Γυναικείες οργανώσεις

Καββαθάς Γιώργος - Επιμελητήρια - Επιχειρήσεις

Μότσιος Γιώργος - Συνδικαλιστικός χώρος

Εισαγωγικές τοποθετήσεις

Κώστας Σκανδαλίδης, επικεφαλής επιτροπής Διεύρυνσης:

Η προσπάθεια που κάνουμε ξεκινάει σήμερα και θα εξελιχθεί στις επόμενες εβδομάδες και στους επόμενους μήνες, με ενδιάμεσο σταθμό το συνέδριό μας. Είναι μια προσπάθεια η οποία δεν μένει σε ένα κεντρικό επίπεδο. Θα συνεχιστεί σε κάθε περιφέρεια ξεχωριστά. Δηλαδή, επιτροπές συμπαράταξης και διεύρυνσης θα υπάρχουν σταδιακά τις επόμενες εβδομάδες και τους επόμενους μήνες σε καθεμία περιφέρεια της χώρας. Αυτό να είναι σαφές. Είναι η αρχή της προσπάθειας και πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί, που θέλουν να μπουν σε αυτήν τη διαδικασία και απλά εμείς δίνουμε ένα γεωγραφικό και κλαδικό και ευρύτερο στίγμα. Η επιτροπή που σήμερα θα ανακοινώσουμε, είναι μια επιτροπή που θα αναλάβει κεντρικά να υλοποιήσει αυτόν το ρόλο.



Το ΠΑΣΟΚ προσκαλεί πρόσωπα από όλους τους κοινωνικούς χώρους, να συμβάλλουν στη διαμόρφωση και την ευρύτερη δυνατή δημοσιοποίηση των θέσεων του Κινήματος ενόψει του Συνεδρίου και την πορεία προς τις εκλογές.

Ο στόχος είναι η Συμπαράταξη δυνάμεων, που στοχεύουν στην ανασυγκρότηση της μεγάλης δημοκρατικής και προοδευτικής παράταξης. Ήδη εκατοντάδες στελέχη σε ολόκληρη τη χώρα έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν στην προσπάθεια. Γι’ αυτό το πρώτο μέλημα της επιτροπής που συγκροτούμε σήμερα, είναι να οργανώσει και στις 13 περιφέρειες αντίστοιχα- Επιτροπές Συμπαράταξης και Διεύρυνσης.

Η Διεύρυνση του χώρου που εκφράζει το Κίνημα, δεν θα γίνει με στενά κομματικούς όρους ούτε υποτάσσεται σε τοπικούς συσχετισμούς και επιδιώξεις. Δεν σχετίζεται με υποχρεωτική κομματική ένταξη, ούτε συνδέεται με βουλευτική υποψηφιότητα. Γι’ αυτές τις διαδικασίες υπάρχουν οι αποφάσεις για την οργάνωση του Συνεδρίου και η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων.

Γι’ αυτό και επιλέξαμε τον όρο Συμπαράταξη. Γιατί έχουμε βαθιά συναίσθηση ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ο φορέας μέσα από τον οποίο μπορεί να αναπτυχθεί ο ευρύτερος διάλογος με τις προοδευτικές και δημοκρατικές δυνάμεις του τόπου, χωρίς αποκλεισμούς και ηγεμονισμούς.

Θέλουμε όσους αγωνιούν για το παρόν και το μέλλον τα χώρας, όσους αντιλαμβάνονται την πολιτική αλλαγή ως απαραίτητη προϋπόθεση για τις ερχόμενες εκλογές. Όσους αρνούνται την σημερινή πολυδιάσπαση του ευρύτερου προοδευτικού χώρου, όσους θέλουν και πιστεύουν ότι το Κίνημα μας μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που κυβερνιέται η χώρα. Τους καλούμε να συμπαραταχθούν μαζί μας χωρίς προαπαιτούμενα. Να συζητήσουμε τις θέσεις του Κινήματος για το Συνέδριο και τα μεγάλα θέματα που μας απασχολούν. Να διασφαλίσουμε την πολιτική τους συμμετοχή στις διαδικασίες του. Να συνδιαμορφώσουμε τις τελικές προγραμματικές του θέσεις.

Δεν ισχυρίζομαι ότι ο δρόμος είναι εύκολος. Θα τον περπατήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις και μπορούμε να νικήσουμε.

Εμείς πάμε με αυτήν τη διαδικασία και ανακοινώνουμε σήμερα τα πρώτα ονόματα που είναι η Επιτροπή Συμπαράταξης και Διεύρυνσης. Στην επιτροπή συμμετέχουν κεντρικά στελέχη από τον κεντρικό και πολιτικό χώρο. Υπάρχουν πανεπιστημιακοί, άνθρωποι που έχουν πάει αλλού και έχουν επιστρέψει, άνθρωποι που ήταν πάντοτε στο ΠΑΣΟΚ αλλά ήταν τελείως ανενεργοί τα τελευταία χρόνια, και διάφοροι άλλοι που έχουν έναν κοινωνικό χαρακτήρα και θέλουν να βοηθήσουν αυτήν τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε σήμερα. Άρα, είναι μια πολυσυλλεκτική επιτροπή, η οποία θα δουλέψει εντατικά.



Γιάννης Βαρδακαστάνης, Γραμματέας Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής:

Σήμερα, με τις ανακοινώσεις που κάνουμε, παίρνει μορφή η ανταπόκριση που έχει υπάρξει στην πρόσκληση και στο κάλεσμα του Προέδρου για συμπαράταξη με το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής. Όχι μόνο για να γίνει το συνέδριο, -όπως έχει πει επανειλημμένα-, ένα συνέδριο κοινωνίας, ένα συνέδριο όπου οι δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, αλλά και του ευρύτερου δημοκρατικού χώρου θα σχεδιάσουν την πορεία του ΠΑΣΟΚ, της Δημοκρατικής Παράταξης προς τις εκλογές, αλλά μια διαδικασία που θα μας οδηγήσει στη μεγάλη εκλογική μάχη. Και είναι μια διαδικασία που στοιχίζεται απολύτως με το αίτημα των πολιτών να υπάρξει πολιτική αλλαγή.

Το πιστεύουμε ακράδαντα ότι μπορούμε να κινητοποιήσουμε όλοι μαζί τις παραγωγικές, τις κοινωνικές, τις πολιτικές, τις πνευματικές δυνάμεις της χώρας, έτσι ώστε να ενταθεί το ρεύμα που σιγά-σιγά δημιουργείται για να μας οδηγήσει με βατήρα το συνέδριο του Μαρτίου στη μεγάλη πορεία της Δημοκρατικής Παράταξης προς τις εθνικές εκλογές.



Το συνέδριό μας θα είναι ένα ανοικτό συνέδριο, όπου, όπως έχει πει ο Πρόεδρος, θα υπάρξουν προσκλήσεις και στα οργανωμένα κόμματα του προοδευτικού χώρου για να συμμετάσχουν σε τραπέζια διαλόγου. Ο Κώστας Σκανδαλίδης περιέγραψε μόλις πριν πώς όλοι αυτοί που αποφασίζουν να συμπαραταχθούν μαζί μας σε αυτήν τη διαδρομή θα μετέχουν με όρους πολιτικής συμμετοχής στο συνέδριο.

Θα ήθελα να σας πω μόνο τρία πράγματα για το συνέδριο: Από πέρυσι που η Κεντρική Επιτροπή μετετράπη στην Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου μέχρι σήμερα, το ΠΑΣΟΚ έχει επιδείξει μία τεράστια προσπάθεια εξωστρέφειας. Έχουν πραγματοποιηθεί δέκα περιφερειακές συνδιασκέψεις, με συμμετοχή εκατοντάδων στελεχών, επιστημόνων, από τις παραγωγικές και κοινωνικές τάξεις της χώρας, με στόχο την επιστροφή στις ρίζες, δηλαδή στις περιφέρειες, και ταυτόχρονα διάλογο με τις δυνάμεις σε κάθε περιφέρεια της χώρας. Και, φυσικά, όλη αυτή η διαδικασία έχει συμβάλει σημαντικά και στη διαμόρφωση του προγράμματος. Το πρόγραμμα του Σεπτεμβρίου το οποίο δεν ήρθε από τον ουρανό. Δούλεψαν όλοι οι τομείς, η Κοινοβουλευτική Ομάδα, επιστήμονες. Και, από τον Νοέμβρη και μετά που συγκροτήθηκαν τα όργανα της ΚΟΕΣ, η Πολιτική Γραμματεία έχει συνεδριάσει δύο φορές και μία αυτήν την εβδομάδα, άρα τρεις. Αντίστοιχα, η Οργανωτική Γραμματεία, οι επιτροπές του προγράμματος, της διακήρυξης, του καταστατικού επίσης. Και έχουν πραγματοποιηθεί από την 1η Δεκεμβρίου μέχρι σήμερα πάνω από εκατό προσυνεδριακές ολομέλειες διαλόγου σε όλη τη χώρα. Και νομίζω ότι όλη αυτή η διαδρομή μας οδηγεί στην ολομέλεια της ερχόμενης Κυριακής.

Αλλά, αυτό που πραγματικά πρέπει να κρατήσετε από τη σημερινή συνέντευξη είναι ότι η επιτροπή που ανακοινώθηκε μόλις πριν από τον Κώστα Σκανδαλίδη είναι η μήτρα ενός μεγάλου ρεύματος, που θα μας φέρει σε πλήρη στοίχιση με το αίτημα της ελληνικής κοινωνίας για πολιτική αλλαγή και για την επίτευξη του στόχου μας: το ΠΑΣΟΚ πρώτο έστω με μία ψήφο.

Κώστας Τσουκαλάς, Εκπρόσωπος Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής:

Το ρεύμα συσπείρωσης γύρω από το ΠΑΣΟΚ το οποίο καταγράφεται και το οποίο, αφενός είναι μόνο η αρχή, αφετέρου είναι ένα ψήγμα της γενικότερης εικόνας όπου και στις περιφερειακές συνδιασκέψεις και σε όλη την Ελλάδα παρατηρείται ένα κλίμα συσπείρωσης του δημοκρατικού κόσμου γύρω από το ΠΑΣΟΚ, είναι και η απάντηση σε όλη την προπαγάνδα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, η οποία προσπαθεί να βάλει ψευτοδιλήμματα για τις επόμενες εκλογές.

Όσο και να θέλει η κυβέρνηση, στις επόμενες εκλογές το δίλημμα δεν θα είναι το κίβδηλο δίλημμα μεταξύ συστημισμού-αντισυστημισμού, που δεν υπάρχει στην κοινωνία. Δεν είναι αυτή η διαιρετική τομή. Η διαχωριστική γραμμή είναι ή συνέχιση μιας πολιτικής ιδεοληπτικής που σπαταλά αναπτυξιακές ευκαιρίες, διευρύνει τις κοινωνικές ανισότητες, προσβάλλει τους θεσμούς, με τη Νέα Δημοκρατία και τους συνοδοιπόρους της, τον παλιό Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό και ενδεχομένως με εταίρους τον Κυριάκο Βελόπουλο και την κα. Λατινοπούλου, ή προοδευτική κυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ, μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων, ισχυρό κοινωνικό κράτος, οικονομική ανάταξη και θεσμική αποκατάσταση. Αυτά θα αναμετρηθούν και γύρω από τα δύο αυτά πολιτικά σχέδια ήδη συσπειρώνονται ευρύτερες κοινωνικές δυνάμεις.



Σε αυτήν, λοιπόν, την κατεύθυνση το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει να ασκεί μία πολυθεματική, δομική αντιπολίτευση, όπου, όταν αντικρούει βήμα-βήμα την κυβερνητική πολιτική, θα έρχεται και θα προτείνει αντίστοιχα τι πρέπει να γίνει. Όπως κάναμε και όλα τα χρόνια αυτά και δικαιωθήκαμε, όπως για παράδειγμα στο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους. Και είδαμε την απόφαση του Αρείου Πάγου προχθές, η οποία δικαίωσε τους δανειολήπτες και έκρινε ότι η δόση για εκείνους που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3869 πρέπει να υπολογίζεται με το επιτόκιο στη δόση και όχι στη συνολική οφειλή και τερμάτισε μία καταχρηστική πρακτική των funds και των servicers, η οποία λάμβανε χώρα με τις πλάτες της κυβέρνησης. Το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει σειρά πρωτοβουλιών με τροπολογίες για να αποκατασταθεί αυτή η αδικία και να υπάρχει ορθή ερμηνεία της διάταξης, όπως μάλιστα είχαν κρίνει και τα ειρηνοδικεία σε πρώτο βαθμό. Η κυβέρνηση δεν το άκουγε. Τώρα ήρθε η απόφαση του Αρείου Πάγου και μπαίνουν δύο-τρία ερωτήματα. Τι θα κάνει η κυβέρνηση με εκείνους τους δανειολήπτες οι οποίοι απεντάχθηκαν από τον νόμο επειδή ακριβώς επέτρεπε η κυβέρνηση καταχρηστικές πρακτικές ληστρικών επιτοκίων που δεν μπορούσαν να πληρώνουν; Τι θα κάνει η κυβέρνηση με εκείνους οι οποίοι έχουν ήδη καταβάλει πολύ μεγαλύτερα ποσά από εκείνα που όφειλαν; Θα αντιλογιστούν; Θα τους επιστραφούν; Θα τους αναγκάσει πάλι να πηγαίνει ο καθένας στα δικαστήρια και να μπαίνει στα δικαστικά έξοδα, ενώ η δικαιοσύνη έχει πλέον αποφανθεί; Και τι θα κάνει με τις υπόλοιπες προτάσεις που το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει όπως η επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας ή όπως ο περιορισμός των εγγυητών έως και 30% της συνολικής οφειλής και βέβαια για τις 120 δόσεις που έχουμε προτείνει; Η κυβέρνηση δεν μπορεί άλλο να τηρεί μία στάση Ποντίου Πιλάτου στο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους, το οποίο αυξάνεται και γίνεται βραχνάς με δική της ευθύνη.