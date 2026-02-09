Ο Μιχάλης Γιαννάκος προειδοποιεί τους γονείς: οι εποχικές ιώσεις δεν τελείωσαν.

Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του παιδιατρικού νοσοκομείου «Αγλαία Κυριακού» νοσηλεύεται ένα βρέφος μόλις 30 ημερών.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, το κοριτσάκι, που εισήχθη χθες σε πολύ σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο, πάσχει από τον εποχικό ιό RSV.

Σημειώνεται πως το βρέφος νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ διασωληνωμένο.

«Είναι να απορεί κανείς γιατί καθυστέρησαν και έφεραν το παιδί σε τέτοια κρίσιμη κατάσταση;», αναρωτήθηκε ο πρόεδρος των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία. «ΠΡΟΣΟΧΗ οι εποχικές ιώσεις δεν τελείωσαν».