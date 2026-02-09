Οι διαρροές για ονόματα όπως ο Σεβαστάκης ή ο Καρμάς ή ο Κοντονής δεν επιβεβαιώθηκαν.

Ονόματα παλαιών στελεχών του ΠΑΣΟΚ που κατά κανόνα είχαν αποχωρήσει για τον ΣΥΡΙΖΑ και μετά τη διάσπαση του τελευταίου δεν έβλεπαν ανοιχτές τις πόρτες του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα ήταν το κύριο χαρακτηριστικό των ανακοινώσεων του Κώστα Σκανδαλίδη και του Κώστα Τσουκαλά για τη διεύρυνση της Χαριλάου Τρικούπη.

Επίσης δεν επιβεβαιώθηκαν οι διαρροές για προσχώρηση στο ΠΑΣΟΚ προσώπων όπως ο Δημήτρης Σεβαστάκης, ο Καρμάς, ο Κοντονής και άλλων.

Τέλος, ανακοινώθηκαν πρόσωπα που ποτέ δεν είχαν φύγει από το ΠΑΣΟΚ.

Περισσότερο αναπαλαίωση και λιγότερο διεύρυνση θυμίζουν οι ανακοινώσεις, παρότι υπάρχουν και αξιόλογες περιπτώσεις προσώπων.

Ας περιμένουμε όμως και τις μελλοντικές ανακοινώσεις...

Β.Σκ