Τι συνέβη και στις δυο περιπτώσεις!

Υπάρχουν κοινά σημεία μεταξύ του ναυαγίου στην Πύλο με τους εκατοντάδες νεκρούς και του τραγικού περιστατικού στη Χίο;

Ναι- και μάλιστα ο Γιώργος Πλειός στην ανάρτησή του μετράει έντεκα κοινά σημεία!

Αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Πύλος – Χίος, κοινά σημεία

1. Και στις δυο περιπτώσεις εμπλέκεται το λιμενικό

2. Και στις δυο περιπτώσεις το λιμενικό επιχειρεί νύχτα

3. Και στις δυο περιπτώσεις οι κάμερες δεν λειτουργούν

4. Και στις δυο περιπτώσεις υπάρχουν νεκροί πρόσφυγες και μετανάστες

5. Και στις δυο περιπτώσεις η ευθύνη επιρρίπτεται σε διακινητές αν όχι στους ίδιους τους επιβαίνοντες πρόσφυγες και μετανάστες

6. Και στις δυο περιπτώσεις οι πληροφορίες για το συμβάν παρέχονται από την μία εμπλεκόμενη στο περιστατικό πλευρά και όχι από ανεξάρτητες πηγές

7. Και στις δυο περιπτώσεις ένα μεγάλο ένα μεγάλο μέρος του λεγόμενου «συστημικού Τύπου» υιοθετεί το επίσημο αφήγημα της ΕΕ και των κυβερνήσεων, της «αφαλειοποίησης», αναφορικά με το προσφυγικό – μεταναστευτικό

8. Και στις δυο περιπτώσεις παράγοντες του δημόσιου βίου και μέρος της κοινής γνώμης επικροτούν την πρόκληση θανάτου προσφύγων και μεταναστών, ενίοτε διθυραμβικά.

9. Και στις δυο περιπτώσεις δια της σιωπής ή δια της φωνής η κυβέρνηση ή/και οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες ήταν εναντίον των θυμάτων».

Δεν έχει δίκιο;

Β.Σκ.