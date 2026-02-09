Ο γιος της Ελένης Φουρέιρα και του Αλμπέρτο Μποτία, έγινε τριών ετών.

Τα γενέθλιά του είχε το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου ο Ερμής, ο γιος της Ελένης Φουρέιρα και του Αλμπέρτο Μποτία και του οργάνωσαν ένα θεματικό πάρτι – «υπερπαραγωγή».

Πιο συγκεκριμένα, το ζευγάρι οργάνωσε στο γιο τους ένα πάρτι με κεντρικό θέμα τον Spiderman, τον αγαπημένο super – ήρωα του Ερμή.

Σήμερα, Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου, η Ελένη Φουρέιρα μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ορισμένα στιγμιότυπα από την ημέρα που ήταν αφιερωμένη στο γιο της.

Στο καρουζέλ φωτογραφιών που δημοσίευσε μέσω instagram, απεικονίζονται οι τρεις τους χαμογελαστοί, ο Spiderman, τα μπαλόνια και ο χώρος που πραγματοποιήθηκε το πάρτι, ενώ στη λεζάντα η τραγουδίστρια έγραψε χαρακτηριστικά: «Happy birthday my superhero. Ευχαριστώ πολύ όλους αυτούς τους ανθρώπους που έκαναν τόσο ξεχωριστή αυτή την ημέρα».

{https://www.instagram.com/p/DUiXN5tDKIw/?hl=el&img_index=1}