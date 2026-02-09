Το ντούετο της Μαρίνας Σάττι με τον Leon of Athens έχει τίτλο «Εδώ».

Η Μαρίνα Σάττι και ο Leon of Athens κυκλοφορούν το νέο τους ντουέτο που έχει τίτλο «Εδώ». Πρόκειται για ένα ερωτικό τραγούδι για την τρυφερότητα και την ανεξίτηλη δύναμη της αγάπης, το οποίο αποτυπώνει την ανάγκη της παρουσίας, της υπόσχεσης και της αφοσίωσης.

Μιλά για μια αγάπη που μένει, που επιμένει, που δεν ξεθωριάζει, υπενθυμίζοντας πως η δύναμη του συναισθήματος είναι διαχρονική και βαθιά ανθρώπινη. Με τρυφερότητα, ευαισθησία και σύγχρονη αισθητική, το τραγούδι αναδεικνύει μια συναισθηματική αλήθεια που αφορά όλους όσοι τολμούν να αγαπούν.

{https://youtu.be/LlcYHfKZcus?si=igJMyr-TUsHYjbns}

Το τραγούδι έχει γραφτεί από τους δύο καλλιτέχνες και φέρει καθαρά τη μοναδική τους ταυτότητα, συνδυάζοντας δύο διαφορετικούς κόσμους σε μια κοινή, ειλικρινή μουσική αφήγηση. Το «Εδώ» λειτουργεί σαν μια μουσική εξομολόγηση, όπου η αγάπη παρουσιάζεται ως κάτι ανεξίτηλο, σχεδόν ακίνητο στον χρόνο.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Μαρίνα Σάττι και ο Leon of Athens συναντιούνται δημιουργικά. Πολύ πρόσφατα συνεργάστηκαν στο τρυφερό «AUTOKINHTO» αλλά και το ξεσηκωτικό «BLOUZAKI» της Μαρίνας, δυο τραγούδια που αγαπήθηκαν ιδιαίτερα από το κοινό, επιβεβαιώνοντας τη χημεία και τη βαθιά καλλιτεχνική τους σύνδεση.

Παράλληλα, τον ερχόμενο Μάιο, ο Leon of Athens θα ανοίξει τις συναυλίες της Μαρίνας Σάττι στην Αμερική, συνεχίζοντας μια συνεργασία που εξελίσσεται τόσο δισκογραφικά όσο και επί σκηνής. Το «Εδώ» αναμένεται μάλιστα να συμπεριληφθεί και στο επερχόμενο ολοκληρωμένο album του Leon of Athens, μαζί με τα πιο πρόσφατα single του.

Το τραγούδι κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Golden Records και τη Minos EMI, a Universal Music Company.

Στίχοι

Κι όμως είμαι εδώ

Θέλω να σε δω

Να σου πω γι αυτά που δεν χωράνε πια

Μέσα μου καιρό

Κι όμως είμαι εδώ

Ψάχνω να σε βρω

Γιατί πριν σ´αγγίξω φεύγεις μακριά

Μέσα μου κενό

Κι ένα βράδυ στα όνειρα μου έρχεσαι πάλι κοντά

Φίλα με και μη μ´αφήνεις, ζω κι αναπνέω ξανά

Θα μείνω εδώ

Μαζί σου εδώ

Μέχρι το τέλος του κόσμου

Θα´ ρθω να σε βρω

Θα μείνω εδώ

Να σ´αγαπώ

Κι ας ξέρω πια πως δεν πρέπει

Να σε συγχωρώ

Ένα πλοίο φτάνει

Τρέχω στο λιμάνι

Κι όπως πας να δέσεις φεύγεις στ´ανοιχτά

Πάντα κάποιος χάνει

Κι ας μη στο είχα πει ποτέ

Δεν το ‘χες δει στα δάκρυα μου

Έξω απ´τον σταθμό

Λίγο πριν χαθώ

Μόνος/Μόνη σ´έναν άδειο δρόμο

Φεύγω μ´αγκαλιά τον πόνο

Έτσι είναι η αγάπη φωτιά

Θα μείνω εδώ

Μαζί σου εδώ

Μέχρι το τέλος του κόσμου

Θα´ρθω να σε βρω

Θα μείνω εδώ

Να σ´αγαπώ

Κι ας ξέρω πια πως δεν πρέπει

Να σε συγχωρώ

Σ´ένα σώμα, σε δυο μάτια

Είδα τον Θεό

Και δε μπορώ να σβήσω

Όσα είδα

Πια δε θα μαι εγώ

Θα μείνω εδώ

Μαζί σου εδώ

Μέχρι το τέλος του κόσμου

Θα´ ρθω να σε βρω

Θα μείνω εδώ

Να σ´αγαπώ

Κι ας ξέρω πια πως δεν πρέπει

Να σε συγχωρώ

Συντελεστές

Music: Leon of Athens, Marina Satti, Katerine Duska, Nick Kodonas

Lyrics: Leon of Athens

Produced by: Nick Kodonas

Mixed by: Darren Heelis, Nick Kodonas

Mastered by: Darren Heelis