Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Μια σημαντική διεθνή διάκριση καταγράφει η Μαρίνα Σάττι, καθώς το τραγούδι «ZARI» που εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision το 2024, κατέκτησε την 10η θέση στο ESC Top 250 για το 2025, τη μεγάλη ετήσια λίστα του EFR12 Radio με τα καλύτερα τραγούδια στην ιστορία της Eurovision.

«Πρόκειται για τη δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που η Μαρίνα Σάττι βρίσκεται μέσα στο Top 10 των κορυφαίων τραγουδιών όλων των εποχών, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική απήχηση και τη διεθνή δυναμική του "ZARI"», αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση.

Παράλληλα, είναι το νούμερο ένα ελληνικό τραγούδι της λίστας για το 2025.

{https://youtu.be/mTSTnLWGUPs?si=EdDm7vcssiSc_Jtn}

Ιδιαίτερα αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το «ZARI» αποτελεί το δεύτερο τραγούδι από τη χρονιά του (2024) που βρίσκεται στη δεκάδα. Μοναδικό τραγούδι από την ίδια χρονιά που το ξεπερνά είναι το κομμάτι της Κροατίας, το οποίο βρίσκεται μόλις δύο θέσεις πιο πάνω, ενώ το νικητήριο τραγούδι της Eurovision 2024 ακολουθεί μία θέση πιο κάτω, εκτός δεκάδας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το 2025, η Μαρίνα Σάττι επέστρεψε στη σκηνή της Eurovision, συμμετέχοντας στο ειδικό αφιέρωμα για τη Σελίν Ντιόν, μια εμφάνιση που απέσπασε ιδιαίτερα θετικές κριτικές και ξεχώρισε για τη συγκίνηση και την καλλιτεχνική της ποιότητα.

Η λίστα ESC Top 250 ανακοινώθηκε και φέτος με την καθιερωμένη αντίστροφη μετάδοση ανά 50 τραγούδια από το EFR12 Radio, έπειτα από ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε από τον Νοέμβριο έως τις αρχές Δεκεμβρίου μέσω του songfestival.be, με συμμετοχές φίλων της Eurovision από όλο τον κόσμο.

Στην κορυφή του chart για το 2025 βρέθηκε για ακόμη μία χρονιά η Loreen με το «Euphoria», κατακτώντας την πρωτιά για 12η φορά στην ιστορία του θεσμού.

Η παρουσία της Μαρίνας Σάττι στο Top 10 για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, σε συνδυασμό με την επιτυχημένη επιστροφή της στη σκηνή της Eurovision το 2025, επιβεβαιώνει τη διεθνή απήχηση της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής και εδραιώνει το «ZARI» ως ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια στην ιστορία του διαγωνισμού.